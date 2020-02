Der Karneval kehrt zurück nach Weetzen

Weetzen

Der Karneval spielt in Weetzen wieder eine große Rolle: Das Wochenende am 22. und 23. Februar steht ganz im Zeichen der fünften Jahreszeit. Am Sonnabendabend beginnt im Dorfgemeinschaftshaus um 19.11 Uhr der Fasching für Erwachsene. Am Sonntagnachmittag startet um 15.11 Uhr das Spektakel für Kinder – die Jungen und Mädchen müssen dabei allerdings von einem Erwachsenen begleitet werden.

Erwachsene feiern erstmals seit 20 Jahren

Nach dem gelungenen Comeback des Kinderfaschings im vergangenen Jahr soll es dies mal nicht nur für die Kleinen ein Karnevalsvergnügen geben. Erstmals nach mehr als 20 Jahren ist wieder eine Faschingsparty für Erwachsene geplant. „Im vergangenen Jahr haben sich ganz viele Eltern verkleidet. Und so haben wir kurzerhand beschlossen, auch eine Party für die Großen auf die Beine zu stellen“, sagt Stefanie Janowski, die bei der Organisation von Marina Heidenreich, Nora Rosenberg, Melanie Schmidt und Sandra Scholz unterstützt wird.

Alle fünf freuen sich ganz besonders über das Startkapital, das ihnen der als Baumschüler bekannte Stand-up-Komiker Jens Janowski aus Weetzen übergeben hat. Die kräftige Finanzspritze stammt aus der Spendenbox, die bei seinem Auftritt im Weetzener Dorfgemeinschaftshaus aufgestellt war, sowie aus dem Verkaufserlös von Essen und Getränken bei dieser Veranstaltung. „Das Geld können wir sehr gut gebrauchen. Wir haben ja zum Beispiel bisher keinerlei Dekoration oder Equipment für die Kinderbelustigung“, sagt Heidenreich.

Fantasievolle Kostüme werden kleinen mit Preisen belohnt

Beim Erwachsenenfasching am Sonnabend, 22. Februar, ist eine Kostümierung nicht zwingend vorgeschrieben. Mit einer einfallsreichen Verkleidung kann man aber kleine Preise gewinnen. Die Kinder feiern am Sonntag, 23. Februar, natürlich in Kostümen.

Karten gibt es im Vorverkauf im Edeka-Markt bei Ingo Bolte, in der Tankstelle Brandes (beide Hauptstraße in Weetzen) und bei der Faschingsgruppe unter Telefon (05109) 7793. Kinder bezahlen 2, Erwachsen 5 Euro.

An beiden Tagen gibt es im Gemeinschaftshaus Weetzen, dem ehemaligen Gasthaus Lüerßen, Musik von einem DJ, Tanz und Spaß. Zur Stärkung der Feiernden werden während der Abendveranstaltung ein kleiner Imbiss und kühle Getränke zu zivilen Preisen angeboten. Bei der Kinderfaschingsfeier gibt es Kaffee und Kuchen sowie alkoholfreie Getränke.

Von Heidi Rabenhorst