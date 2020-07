Ronnenberg

Mit einem Open-Air-Programm für die kommenden Wochen will Henrik Walde die Kulturszene in Ronnenberg in Bewegung bringen. Das Augenmerk legt der Wirt der Lütt Jever Scheune dabei verständlicherweise auf den Hof vor seinem Veranstaltungsraum, den er seit einigen Wochen als Biergarten bewirtschaftet. Zu sehen und zu hören sein werden dabei verschiedene Formationen mit dem aus Gehrden stammenden Sänger Juan Schmid und der Comedian Matthias Brodowy aus Hannover.

Mit dem Duo Learning to fly ist Schmid häufig im hannoverschen Leibniz Theater zu hören. Nun hat der „alte Gehrdener“, wie er sich selbst bezeichnet, nach einer alternativen Bühne gesucht. Und die will ihm Walde auf seinem Hof errichten. „Die Bühne wird fest aufgebaut und bleibt bis zum Ende der Open-Air-Saison stehen“, sagt der Wirt.

Anzeige

Musiker wollen zum Auftakt Stadtfestatmosphäre erzeugen

Für Schmid ist die Lütt Jever Scheune „ein Begriff im Calenberger Land, wenn es um Kultur geht“. Zum Auftakt am Freitag, 31. Juli, kommt er allerdings noch nicht mit Learnig to fly. „Wir wollen am ersten Abend Stadtfestatmosphäre erzeugen“, sagt der Musiker. Gemeinsam mit Jetlags-Gründungsmitglied Jan Voges spielt er deshalb ab 20 Uhr als J&J Welthits unplugged auf Deutsch und Englisch. „Alles, was der Spaß hergibt“, fasst er das Programm zusammen.

Weitere NP+ Artikel

Eine Woche später wird das Programm mit Juan Schmid und dem Voodoo-Lounge-Gitarristen Martin Hauke als Learnig to fly dann etwas ernster. In ihrem Programm „Storytellers“ steht für das Duo dann nicht nur das Musizieren und Singen im Vordergrund. Es geht vielmehr um einen aufrichtigen Tribut an außergewöhnliche Songschreiber der Rockgeschichte wie Bob Dylan oder Tom Waits. Bei ihnen sei manchmal eine einzige Zeile etwas ganz besonderes gewesen, schwärmt Schmid. Mit Charme, Spielfreude und großer Leidenschaft wollen die beiden die Erinnerung an diese Texte wachhalten. Zu einem dritten Auftritt kommt Juan Schmid am 28. August gemeinsam mit Cyrill Krueger als Akustik-Duo Ronnie und Clyde. Während die ersten beiden Auftritte kostenfrei zu sehen sind, kostet der Eintritt für Ronnie und Clyde 10 Euro pro Person. Tickets gibt es auch im Vorverkauf.

Matthias Brodowy hat in diesem Jahr bereits viel Erfahrung mit Open-Air-Auftritten gesammelt. Quelle: Nancy Heusel

Karten für Brodowy behalten Gültigkeit

Dazwischen will Matthias Brodowy endlich die eigentlich für den vergangenen März geplante Calenberger Premiere seines neuen Programms „Keine Zeit für Pessimismus“ nachholen. Anders als beim Ticketvertreiber Eventim falsch verkündet, behalten die für März verkauften Karten für die neuen Termine am 21. und 22. August weiterhin ihre Gültigkeit. Allerdings müssen die Inhaber der Tickets nun aktiv werden, wie Henrik Walde erklärt. Denn aufgrund der geringeren Anzahl der Plätze werden die zwei geplanten Brodowy-Shows auf vier Shows – an beiden Tagen jeweils um 17 und um 20 Uhr – aufgeteilt. Per E-Mail an info@luettjeverscheune.de können Kartenbesitzer nun klären, welche Show für sie infrage kommt.

Spaßig soll es zudem werden, wenn am 29. August Piero Masztalerz mit seiner Comic-Comedie in die Lütt Jever Scheune kommt. Cartoons, die sonst bei Titanic, Stern oder Spiegel Online zu sehen sind, präsentiert der Künstler dann live und vertont auf einer Leinwand. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 20 Uhr.

Von Uwe Kranz