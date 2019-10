Dänische Künstlerin bei Weinabend in Galerie per-seh zu Gast

Empelde

Kräftiges Gelb stößt an ein helles Blau, dort wo der Sand auf die See trifft. An braunen Felsen branden die dunkelblauen Wogen des Meeres. Das Bild „Landskab“ ist Teil der Reihe „Farben des Nordens“ von Helle Bang. Eröffnet wird die Ausstellung der dänischen Künstlerin am Sonntag, 13. Oktober, in der Galerie per-seh im Rahmen des Kunst-Entdeckertags von 11 bis 16 Uhr.

Am Sonnabend, 26. Oktober, folgt ein besonderer Abend, an dem Helle Bang zu Gast sein wird: Die Galerie lädt zu einer kulinarischen Weinreise mit Weinexpertin Ute A. Müller ein. Unter dem Titel „Sød, Sild und Smørrebrød“ werden Weine, Tafelwasser und Fingerfood gereicht. Während der Verkostung können die Teilnehmer ihren Blick über die ausgestellten Werke schweifen lassen.

Bang widmet sich in ihrer Ausstellung dem Thema Farbe. Ihre Inspiration ist dabei die Natur ihrer dänischen Heimat, deren Leuchten sie mit an Abstraktion grenzender Expressivität wiedergibt. Ein gutes Bild ist für die Künstlerin eines, das die Wirklichkeit tief empfunden zum Ausdruck bringt.

Ihre Ausbildung erhielt Helle Bang 1993 bis 1997 an der Aarhus Kunstakademie. Ihr Debüt gab sie im Anschluss bei einer Ausstellung von Radio Dänemark – Galerie 12. Ebenfalls im Jahr 1997 nahm sie zum ersten Mal an der großen Kunstmesse Art Copenhagen im Forum in Kopenhagen teil.

Mittlerweile ist die Malerin und Bildhauerin in hoch angesehenen dänischen Galerien vertreten, wo sie regelmäßig Einzelausstellungen hat. Bekannt ist sie außerdem für große Auftragsarbeiten in dänischen Unternehmen.

Der Weinabend in der Galerie per-seh,Lägenfeldstraße 8, beginnt um 18 Uhr. Die Teilnahme kostet 30 Euro pro Person. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon (05 11) 89 90 58 88 oder per E-Mail an galerie@per-seh.de. Die Ausstellung ist noch bis Anfang 2020 zu sehen, Besichtigungen gibt es nach Vereinbarung.

Von Sarah Istrefaj