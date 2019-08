Empelde

Mehr als 45.000 Rettungsschwimmer der DLRG wachen jährlich fast drei Millionen Stunden über die Sicherheit der Badegäste und Wassersportler in Deutschland – rund 63.000 Personen sind zusätzlich ehrenamtlich in der Ausbildung tätig. Um sich auf spätere Einsätze vorzubereiten, haben 26 Jugendliche der Or...