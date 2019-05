Empelde

97 Delegierte aus 23 Ortsgruppen des ehemaligen Landkreises Hannover haben sich am Sonntag in der Multifunktionshalle der Marie Curie Schule in Empelde zum Bezirkstag der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft ( DLRG) getroffen. Im Mittelpunkt der alle drei Jahre wiederkehrenden Veranstaltung stand die Ehrung von Karl-Heinz Wittkopp, genannt „Kümmel“ sowie die Neuwahl des Bezirksvorstandes. Die Ortsgruppe Empelde war aus Anlass ihres 70-jährigen Bestehens erstmals Gastgeber des Bezirkstages.

Vorstand wird komplett im Amt bestätigt

Bei den Wahlen wurden Jan Gundlach als Bezirksleiter ebenso im Amt bestätigt wie Harald Nülle als stellvertretender Bezirksleiter und Lucia Angermann als stellvertretende Bezirksleiterin Finanzen. Zum im amt bestätigten Vorstand gehören außerdem Helge Thormeyer als Leiter Einsatz und Raffael Sachse als Leiter Ausbildung. Beisitzer sind Jürgen Grethe, Astrid Wassermann und Sabine Hermann.

Der Bezirksvorstand mit Harald Nülle (von links), Jürgen Grethe, Lucia Angermann, Helge Thormeyer, Astrid Wassermann, Jan Gundlach und Sabine Hermann. Quelle: Heidi Rabenhorst

Der DLRG-Bezirk Hannover-Land hat derzeit 6997 Mitglieder in seinen 23 Ortsgruppen. Die meisten Mitglieder zählt die OG Eldagsen mit 881, gefolgt von Gehrden mit 569 und Seelze mit 509 Mitgliedern.

Rettungsdienst am Steinhuder Meer bereitet Sorgen

Bezirksleiter Gundlach zeichnete in seinem Bericht ein positiveres Bild der Verbandsfinanzen: „Derzeit haben wir im Bezirk eine stabile Finanzsituation“, sagte er. Sorgen bereite allerdings weiterhin das Steinhuder Meer. Auch wenn es kleine Lichtblicke gebe, müsse man am Thema der Finanzierung des dortigen Wasserrettungsdienstes weiterarbeiten, um auch den Investitionsbedarf für die Zukunft zu decken. In seiner Vorausschau benannte er die Themen und Dinge, die im Bezirk gut laufen wie zum Beispiel das Lehrscheinwesen. „Wir haben aber auch Dinge, wo wir noch genug Potential für eine Entwicklung haben“, sagte Gundlach. Es laufe nicht überall schlecht, aber man müsse an den großen Themen des Bezirkes dranbleiben, um auch in Zukunft neuen Herausforderungen begegnen zu können.

Höchste Auszeichnung für Karl-Heinz Wittkopp Karl-Heinz Wittkopp aus Gehrden erhielt mit dem Verdienstzeichen Gold mit Brillant die höchste Ehrung, die der DLRG zu vergeben hat. Der 84-Jährige, der liebevoll „Kümmel“ genannt wird, ist seit 1973 Mitglied und hat verschiedene Ämter bekleidet. Mit dem Verdienstzeichen der DLRG in Silber wurde Jan Gundlach ausgezeichnet. Glückwünsche und Geldpräsente empfingen die Ortsgruppe Empelde zum 70-jährigen Bestehen und die DLRG Ortsgruppe Langenhagen für 40 Jahre.

Der stellvertretende Bezirksleiter Harald Nülle berichtete unter anderem über Neuanschaffungen. So wurde im vergangenen Jahr das neue Mehrzweckboot für die Ortsgruppe Burgdorf in Dienst genommen. „Derzeit laufen die Ausschreibungen für ein Mehrzweckboot für die Ortsgruppe Neustadt, einen Gerätewagen Tauchen für die OG Krähenwinkel sowie einen Gerätewagen Technik Wasserrettung für die Wunstorfer Ortsgruppe. „Und auch wenn die Anschaffungen vom Land Niedersachsen zu 75 Prozent bezuschusst werden, bleibt für die beteiligten Ortsgruppen noch ein Eigenanteil übrig, der deutlich im fünfstelligen Bereich liegt“, erläuterte Nülle.

Von Heidi Rabenhorst