Coronavirus erreicht Togo – Verein aus Empelde sammelt Spenden

Roland Sturm macht sich große Sorgen. „In diesem Land gibt es schon so viel Not. Und jetzt auch noch das“, sagt er. Der Empelder spricht von dem kleinen westafrikanischen Staat Togo. Auch dort ist das Coronavirus mittlerweile angekommen.

Sturm steht in engem Kontakt mit einem befreundeten Anwalt und Menschenrechtsaktivisten, der in Togo lebt. Schulen, Kirchen, soziale Einrichtungen seien geschlossen, berichtet der. Die Grenze sei dicht. „Bisher gibt es erst 30 oder 40 Fälle, die positiv getestet wurden“, sagt Sturm. „Aber die Bevölkerung dort ist naturgemäß leichtsinnig.“ Man gehe von einer hohen Dunkelziffer aus. „Und das Gesundheitssystem kommt nicht nach“, sagt er.

Zwei Schulen für 2000 Kinder

Tatenlos zusehen, wie die Pandemie in einem der ärmsten Länder der Welt grassiert, will Sturm nicht. Tatenlos zusehen ist sowieso nicht seine Art. Der Verein Togo pro infans, den er 2014 mit seiner Tochter Simone Bahrs gründete, hat bereits zwei Schulzentren für insgesamt 2000 Kinder in Togo aufgebaut. „Wir müssen da helfen“, sagt Sturm entschlossen.

1000 Euro Soforthilfe hat der Verein schon überwiesen, jetzt sammeln Sturm und Bahrs weitere Spenden. Diese gehen vor allem an die beiden Schulen in Mission Tové und Vogan, die zweite haben sie erst im Dezember eröffnet. Denn nun, da kein Unterricht stattfinden kann, zahlen Eltern kein Schulgeld und der kirchliche Träger kann das Gehalt für Lehrer und andere Mitarbeiter an den Schulen nicht zahlen. Für diese Menschen sind die Spenden aus Ronnenberg bestimmt, damit sie sich weiterhin mit Essen versorgen können.

„Sehen einer Hungerkatastrophe entgegen“

„Ein großes Problem ist es, dass keine Waren mehr zur Versorgung der Bevölkerung importiert werden“, sagt Sturm. Durch die schlechte Infrastruktur gestalte sich auch das Verteilen der Lebensmittel im Land schwierig. „Die Preise steigen enorm, das können sich viele nicht leisten. Wir sehen dort auch einer Hungerkatastrophe entgegen.“

Außerdem finanziert der Verein Wachdienste für die beiden Einrichtungen, um sie vor Einbrüchen zu sichern. Das Ziel ist es, die Schulen nach der Krise schnell wieder öffnen zu können. Schließlich sei der Zulauf so groß, dass bis vor drei Wochen noch an das neue Schulzentrum angebaut wurde, ein weiteres Nebengebäude ist noch in Planung. „Wir glauben, dass Bildung das Wichtigste ist“, sagt Sturm.

Info: Wer den Verein Togo pro infans unterstützen möchte, kann seine Spende auf das Konto DE66 2519 0001 0680 3857 00 bei den Hannoverschen Volksbank einzahlen.

