Bei den Bürgerdiensten stellt sich eine Corona-Routine ein

Die Kontaktbeschränkungen, die seit Mitte März wegen der Corona-Krise verhängt worden sind, haben aus Auswirkungen auf die Außenkontakte der Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Veränderte Arbeitsabläufe mit vermehrtem Homeoffice oder Schichtdienst bringen es mit sich, dass es in den Rathäusern deutlich ruhiger zugeht als zuvor. Aber auch die Zahl der Besucher ist deutlich geringer geworden – zumal niemand mehr ohne Termin Zugang zum Rathaus erhält.

Das gilt auch – und vor allem – für die öffentlichen Bereiche in den Bürgerbüros, im Standesamt und in der Zulassungsstelle. Inzwischen greifen allerdings auch hier die eingeleiteten Maßnahmen, und eine Gewisse Corona-Routine ist eingekehrt. Dazu trage auch bei, dass der überwiegende Teil der Bürger die Vorgaben und Empfehlungen in den vergangenen Wochen einhalte, heißt es auch dem Rathaus. Die Mitarbeiter bitten um Verständnis, wenn nicht jeder Anruf angenommen, nicht jede E-Mail sofort beantwortet werden kann und es zu längeren Wartezeiten für Termine kommen sollte. Die Verwaltung unterstreicht, dass alle Anstrengungen dahin gehen, dass in der aktuellen Situation die Anliegen der Bürger schnellstmöglich bearbeitet werden.

Telefonische Terminvereinbarung ist alternativlos

So können im Bürgerbüro inzwischen unter Einhaltung der geltenden Hygienevorgaben bis zu vier Besucher gleichzeitig bedient werden. Große Abstände zu den einzelnen Mitarbeiterplätzen und die installierten Virenschutzwände erfüllen die verordneten Sicherheitsmaßnahmen. Für Besuche des Bürgerbüros sind Termine – unabhängig davon, um welche Art von Anliegen es sich handelt – telefonisch zu vereinbaren.

Gleiches gilt für das Standesamt. Nachdem zunächst der Kontakt zu den Standesbeamten ausschließlich per Telefon oder E-Mail möglich war, werden auch hier inzwischen wieder Termine vergeben. Alle Anliegen sollen allerdings bereits während des Telefonats zur Terminvergabe so weit vorbereitet werden, dass der Termin selbst und damit der direkte Kontakt zeitlich so kurz wie möglich gehalten werden kann.

Die Zulassungsstelle in Empelde hat im Umland eine Sonderstellung. Im Gegensatz zu vielen anderen Zulassungsstellen in der Region Hannover und der Landeshauptstadt Hannover ist diese Einrichtung in den vergangenen Wochen auch für das auswärtige Publikum geöffnet geblieben. Besucher können auch weiterhin nach vorheriger Terminvereinbarung An-, Ab- und Ummeldungen vornehmen. Durch die Vergabe von Terminen konnte außerdem die Wartezeit deutlich verkürzt werden.

Neue Aufteilung und Servicezeiten bewähren sich

Auch die Anfang des Jahres umgesetzte räumliche Trennung für private Kraftfahrzeug-Angelegenheiten und Händler sowie die hierzu parallel erfolgte Änderung der Servicezeiten trugen laut Beobachtung der Mitarbeiter zur schnelleren Erledigung der Angelegenheiten und damit zur Zufriedenheit der Antragsteller bei. Die Servicezeiten für die beiden verschiedenen Bereiche sind im Internet unter ronnenberg.de/zulassung einsehbar. Einschränkend ist in der Zulassungsstelle ab Mittwoch, 15. Juni, in beiden Bereichen nur noch die Zahlung per EC-Karte möglich.

Kontakte zu den einzelnen Abteilungen der Verwaltung:

• Bürgerbüro: Telefon (0511) 4600- 276, Email: bürgerservice@ ronnenberg.de

• Standesamt: (0511) 4600-281/-282, standesamt@ ronnenberg.de

• Kfz-Zulassungsstelle: (0511) 4600-392 (montags bis freitags, 8.30 bis 10 Uhr), zulassung@ ronnenberg.de

