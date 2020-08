Empelde

Im Freibad Empelde herrscht bei hochsommerlichen Temperaturen und bestem Wetter gähnende Leere. Dabei war nur etwa 30 Minuten zuvor noch ein lebhaftes Treiben im großen Becken und auf der Liegewiese. Trotzdem: Es ist genau 15.30 Uhr, als die letzten zehn von insgesamt 121 Besuchern am Ausgangstor ihre Einlasschips abgeben und das Gelände mit gepackten Taschen verlassen. „Wir müssen jetzt raus, weil die nächste Schicht dran ist“, sagt der 33-jährige Dean Lackert aus Ronnenberg und zuckt enttäuscht mit den Schultern.

Trotz der begrenzten Besucherzahl herrscht im Freibad ein lebhaftes Treiben sowie ausgelassene Stimmung unter den Badegästen. Quelle: Ingo Rodriguez

Baden und Planschen im Schichtwechsel: Um trotz der strengen Corona-Auflagen mit begrenzter Besucherzahl und vorgeschriebenen Sicherheitsabständen eine optimale Auslastung mit möglichst kurzen Wartezeiten zu gewährleisten, hat die Stadt Ronnenberg ein neues Einlasskonzept im Freibad eingeführt. Eine maximale Aufenthaltszeit von drei Stunden für jeweils höchstens 121 gleichzeitig anwesende Gäste soll auch für mehr Gerechtigkeit sorgen.

„Wenn bei sehr guten Wetter schon 121 Gäste da sind, können wir ja bei gewöhnlichen Einlassregeln nur immer einen neuen Besucher hereinlassen, wenn auch einer der bereits anwesenden geht“, sagt Schwimmmeister Daniel Schiefer. Das habe am bisher heißesten Tag der laufenden Saison vor etwa drei Wochen für Wartezeiten von bis zu zwei Stunden und großen Unmut gesorgt. „Die Leute standen vor dem verschlossenen Eingangstor, weil die maximal erlaubte Besucherzahl für einen längeren Zeitraum Bestand hatte“, berichtet Schiefer. Das Schichtmodell sei dagegen fairer und gerechter, weil es mehr Besuchern die Möglichkeit biete, das Freibad trotz der Begrenzung für einen kürzeren Zeitraum zu nutzen.

Schwimmmeister desinfiziert in der Pause Handläufe

Bei dem Schwimmmeister kommt in der 30-minütigen Pause vor der Spätschicht Hektik auf. Schiefer besprüht rund um das große Becken alle Handläufe an den Geländern mit Desinfektionsspray. Auch das gehört zum Hygienekonzept des Freibades in Corona-Zeiten. Eingeleitet hatte Schiefer den Schichtwechsel 30 Minuten zuvor mit einer Lautsprecherdurchsage und dem Aufruf für die Badegäste, die Anlage in Kürze zu verlassen.

Schwimmmeister Daniel Schiefer besprüht nach der ersten Badeschicht vor dem Einlass der nächsten Besucher alle Handläufe der Geländer mit Desinfektionsspray. Quelle: Ingo Rodriguez

Während nun ein weiterer städtischer Mitarbeiter kontrolliert, ob auch alle Badegäste die Anlage verlassen haben, bildet sich vor dem separaten Eingang am Kassenhäuschen schon wieder einer lange Schlange. „Es gibt drei Schichten und wir dürfen dann drei Stunden bleiben“, sagt die 14-jährige Lucia aus Ronnenberg und wartet mit ihrer Freundin ungeduldig auf den Einlass.

Die ehrenamtliche Helferin Siegrun Salchow von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft ( DLRG) hatte das Tor noch während der vorangegangenen Schicht gegen 14.30 Uhr verschlossen. „Die maximale Auslastung von 121 Besuchern war erreicht“, sagt sie. Auch als anschließend etwa zehn Gäste gegangen wären, hätten wartende Besucher auf ihren Einlass verzichtet und stattdessen auf den Beginn der nächsten drei-Stunden-Schicht gewartet. „Sonst hätten sie ja nach einer Stunde wieder gehen müssen“, erläutert die Helferin ein Problem des Modells.

Gesperrtes Babybecken enttäuscht viele Anrufer

Offenbar haben sich die Gäste aber auf das neue Einlasskonzept eingestellt: Eine lange Schlange hatte sich vor den Kassentoren erst kurz vor dem Beginn der zweiten Badezeit gebildet. Trotzdem wird dem Schwimmmeister auch in regelmäßigen Abständen das schnurlose Freibadtelefon gebracht. Immer wieder gibt er fragenden Anrufern Auskunft über das neue Schichtmodell und teilt mit, dass die Umkleidekabinen wegen drohender Corona-Infektionen in geschlossenen Räumen gesperrt seien.

Die Besucher der zweiten Badeschicht kommen nach dem Einlassbeginn mit Mund-Nasen-Schutz zum Kassenhäuschen oder ziehen sich verschämt ein T-Shirt über Mund und Nase, weil sie ihre Masken vergessen haben. Quelle: Ingo Rodriguez

Auch das Babybecken ist wegen besonders großer Ansteckungsgefahren mit Absperrband umwickelt. „Das ist für viele junge Mütter und Väter besonders enttäuschend“, weiß der Schwimmmeister aus vielen Telefonaten seit der verspäteten Eröffnung Anfang Juni. Immerhin: Um Badegäste beim Umziehen vor Blicken zu schützen, hat die Stadt für Männer und Frauen jeweils einen Sichtschutz aus Holz auf der Liegewiese aufgebaut. Dass die Rutsche nicht benutzt werden darf, nehmen die Gäste gelassen hin.

Mund-Nasen-Schutz ist im Eingangsbereich Pflicht

Schwimmmeister Schiefer zeigt sich nach seinem Desinfektionsrundgang kulant: Er öffnet das Eingangstor für die Badegäste der Spätschicht schon vier Minuten vor dem regulären Beginn. Als sich der Besucherstrom zur Kasse schiebt, weist er noch einmal eindringlich auf die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände und den Mund-Nasen-Schutz im Eingangsbereich hin. Dass etliche Gäste ihre Masken vergessen haben und stattdessen verschämt ihre T-Shirts über Mund und Nase ziehen, lässt der Schwimmmeister großzügig gelten.

Beim Anblick auf die lange Schlange wirkt Schiefer wegen der maximal zugelassenen Anzahl von 121 Gästen besorgt. Immerhin ist es der erste besonders heiße Tag, an dem das Schichtmodell wegen des großen Andrangs zum Einsatz kommt. Als am Kassenhäuschen nach 103 ausgegebenen Einlass-Chips niemand mehr wartet, ist Schiefer erleichtert. „Das lief erstaunlich freundlich und problemlos“, zieht der Schwimmmeister nach dem ersten Schichtwechsel eine positive Bilanz. Schiefer weiß aber auch: „Ohne die Corona-Krise kommen an einem guten Sommertag erfahrungsgemäß rund 1500 Besucher in das Freibad.“ In den kommenden Tagen könnte der Andrang zum Schichtwechsel also größer werden.

Trotz der begrenzten Besucherzahl herrscht im Freibad ein lebhaftes Treiben. Quelle: Ingo Rodriguez

Von Ingo Rodriguez