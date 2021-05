Ronnenberg

Einmal mehr ist es am Wochenende zu einem Containerbrand in Ronnenberg gekommen. Die noch unbekannten Täter wählten diesmal einen Altkleiderbehälter für ihre Zündeleien aus.

Das Feuer in dem Container an der Normannischen Straße wurde am Sonnabend gegen 20.30 Uhr gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei handelt es sich bei der Tat um Brandstiftung. Allerdings stellte die Beamten zunächst keine Verbindung zu weiteren ähnlichen Taten in den vergangenen Wochen und Monaten her.

Die Feuerwehr löschte zunächst brennenden Unrat unterhalb der Luke des Containers. Danach wurde der Container sicherheitshalber mit Wasser geflutet. Zur Kontrolle öffneten die Einsatzkräfte den Behälter mithilfe eines Motortrennschleifers und suchten den Inhalt mit der Wärmebildkamera nach Glutnestern ab.

Die Polizei leitete gegen die unbekannten Verursacher ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer ein. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Ronnenberg unter Telefon (05109) 5170 in Verbindung zu setzen.

Von Uwe Kranz