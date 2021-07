Empelde

Behutsamer Abschied nach elf Jahren: Christiane Zimmermann zieht sich Mitte Juli als Koordinatorin des Familienzentrums der evangelischen Johanneskirchengemeinde in Empelde zurück. Die 56-jährige Sozialpädagogin und Sozialarbeiterin hat sich entschlossen, künftig beruflich etwas kürzer zu treten. Seit der Eröffnung der kirchlichen Bildungs- und Beratungseinrichtung im Jahr 2010 war Zimmermann bislang die einzige Leiterin des Familienzentrums. „Ich werde von nun an beruflich nur noch projektbezogen tätig sein, aber der Einrichtung im Hintergrund weiterhin mit kleineren Tätigkeiten erhalten bleiben“, kündigt Zimmermann an.

Bewerbungsfrist für Nachfolge läuft

Wie die scheidende Koordinatorin berichtet, nimmt die Johanneskirchengemeinde derzeit noch Bewerbungen für eine Nachfolgelösung entgegen. „Die Frist läuft bis zum 13. Juli“, berichtet Zimmermann. Sie erinnert sich noch gut an die Anfänge: „Das Familienzentrum wurde im August 2010 auf Initiative von Pastorin Christiane Elster und der Leitung des Johanneskindergartens eröffnet.“ Im Oktober 2010 habe sie dann den Posten der Koordinatorin übernommen.

Ein Ort für Begegnungen im Quartier

Seitdem bietet das Familienzentrum für Eltern mit Kindern im Alter bis zu zwölf Jahren Beratungen sowie Projekte in der Erwachsenenbildung an – von der kostengünstigen Rechtsberatung über Koch- oder Tanzkurse bis hin zu Kursen für Babymassagen und Veranstaltungen wie Sommerfesten und Eltern- oder Familiencafés. „Es ist vor allem ein Ort für Begegnungen im Quartier“, betont Zimmermann.

„Werde Familien in guter Erinnerung behalten“

Möglich ist die Zusammenstellung eines abwechslungsreichen Programms laut Zimmermann nur wegen einer großzügigen Förderung der evangelischen Landeskirche, des Kirchenkreises, der Calenberger Diakoniestiftung, des Fördervereins Groß&Klein sowie der Region Hannover und der Stadt Ronnenberg. Um die Stellen der Koordinatorin sowie einer Stadtteilmutter, Honorarkräfte für die Kursleitungen sowie Ehrenamtspauschalen zu finanzieren, müsse das Familienzentrum aber auch künftig mit verschiedenen Veranstaltungen Erlöse für eine Eigenbeteiligung erwirtschaften.

„Es war aber immer eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit, bei der ich gut gestalten konnte“, sagt Zimmermann im Rückblick. Sie werde vor allem die Familien, denen sie begegnet ist, in guter Erinnerung behalten. Die Kurse und Angebote seien schließlich vor allem deshalb so beliebt und gut besucht, weil das Programm sich nach den Wünschen der Eltern und Kinder richte. Die Einrichtung der Johannesgemeinde hatte erst im vergangenen Jahr das zehnjährige Bestehen gefeiert.

Das Familienzentrum hat sich mit seinen zahlreichen Angeboten zu einem „Ort der Begegnungen“ entwickelt. Quelle: Ingo Rodriguez

Für Zimmermann ist nun aber nach elf Jahren Schluss: „Ich möchte mich beruflich noch einmal ein wenig verändern und mithilfe meines guten Netzwerks für Einrichtungen bundesweit einzelne Projekte umsetzen“, begründet sie ihren Abschied. Im nächsten Jahr will die 56-Jährige für das Familienzentrum aber wieder einen Kinderkochkurs anbieten. Außerdem werde sie im Hintergrund weiterhin gegen einen Ehrenamtspauschale Fördermittel beantragen und Abrechnungen erledigen, sagt die scheidende Koordinatorin.

Mitte Juli ist für Zimmermann Schluss

Sie freut sich nun auf ihre Abschiedsauftritte wie etwa beim Familiencafé sowie bei einem Ehrenamtsfest. „Ende August läuft meine Amtszeit aus, aber mit Urlaub und Überstunden werde ich bereits Mitte Juli aufhören“, sagt Zimmermann. Für ihre mögliche Nachfolgerin hat sie einen Wunsch: Bislang sei die Koordination des Familienzentrums immer eine befristete Teilzeitstelle gewesen. „Es wäre toll, wenn das einmal in eine unbefristete Anstellung münden würde“, sagt Zimmermann.

Von Ingo Rodriguez