Empelde

Die Leiterin des Diakonielädchens Kids in Empelde, Petra Staade, ist erleichtert. Mit einem Förderbetrag der Calenberger Diakoniestiftung in Höhe von 1500 Euro kann sie nun die Verluste ausgleichen, die in dem Laden durch die Corona-Pandemie entstanden sind. „Wir haben sehr unter den Zwangsschließungen und einer begrenzt zugelassenen Anzahl von Kunden im Laden gelitten“, sagt Staade. Vor allem die unverändert laufenden Mietzahlungen seien angesichts der Einnahmeverluste eine große Belastung gewesen.

Stiftung unterstützt regelmäßig diakonische Projekte

Das ist der Grund, warum das Kuratorium der Calenberger Diakoniestiftung bei der Ausschüttung der Jahreserträge und Spenden nun auch den Empelder Laden berücksichtigt hat. „Die Stiftung wurde ja schließlich vor elf Jahren extra mit einem Startkapital von 125.000 Euro gegründet, um regelmäßig diakonische Projekte und Einrichtungen des Kirchenkreises sowie der Kirchengemeinden zu unterstützen“, sagt die Vorsitzende des Stiftungskuratoriums, Superintendentin Antje Marklein.

Zur Übergabe eines symbolischen Schecks vor dem Diakonielädchen Kids ist sie gemeinsam mit Kirchenkreissozialarbeiterin Andrea Schink und Dieter Mockprang gekommen, die ebenfalls dem Stiftungskuratorium angehören. In dem kleinen Secondhandladen an der Ronnenberger Straße verkaufen ehrenamtliche Helfer und junge Frauen aus der Berufsqualifizierung der Jugendwerkstatt Roter Faden nun auch künftig gut erhaltene Kinderbekleidung, Spielzeug und Bücher zu niedrigen Preisen.

Die Leiterin des Diakonielädchens Kids, Petra Staade, kann mit dem Fördergeld die Corona-Verluste des Ladens ausgleichen. Quelle: Ingo Rodriguez

Von Jahreserträgen profitieren weitere Einrichtungen

Von den Jahreserträgen und von Spenden an Stiftung profitieren auch in diesem Jahr weitere diakonische Einrichtungen. „Pro Jahr schütten wir jeweils etwa 4000 bis 5000 Euro aus“, sagt Marklein. Durch Zustiftungen habe sich das Stiftungskapital zwar inzwischen fast verdoppelt. Trotzdem sei es wegen der schlechten Zinssituation in diesem Jahr nicht möglich gewesen, alle Bewerbungen zu berücksichtigen. „Wir hatten insgesamt sechs Anträge mit einem Gesamtförderbedarf von rund 6200 Euro, aber wir konnten wegen der schlechten Zinserträge nur 4650 Euro ausschütten“, sagt Marklein.

An den Petrushof in Barsinghausen, ein betreutes Wohnprojekt für Menschen mit seelischen Beeinträchtigungen, gehen davon laut Superintendentin 800 Euro: für eine Inklusionsreise mit der Petruskirchengemeinde. Weitere 400 Euro erhält das Familienzentrum der Johanneskirchengemeinde in Empelde zur Umsetzung eines Vater-Kind-Angebotes. Die Senioreneinrichtung Brigittenstift in Barsinghausen will sich mit ihrem Fördergeld von 200 Euro Spiele für Demenzkranke anschaffen. Weitere 1750 Euro schüttet die Diakoniestiftung an den Kinderzirkus Giovanni aus Hannover-Wettbergen für eine Familienfreizeit an der Ostsee aus.

Von Ingo Rodriguez