Ronnenberg

Das sogenannte „Plogging“ ist zwar eine Trendsportart, die aus Schweden kommt. Die Kombination aus dem schwedischen Wort „Plocka“ – das Aufsammeln von Gegenständen – und dem Begriff „Jogging“ hat aber auch der 57-jährige Ludger Holle aus Ronnenberg für sich als naturbewusste Freizeitbeschäftigung entdeckt.

Holle „ploggt“ schon seit 2014 regelmäßig in der Ronnenberger und Empelder Feldmark und sammelt dabei aus Gebüschen und Gräben achtlos weggeworfene Verpackungsreste, Papiertaschentücher und anderen Müll ein. Für diese unentgeltliche Umweltschutzbemühung hat ihn jetzt der CDU-Ortsverband mit dem noch jungen Ehrenpreis der Christdemokraten ausgezeichnet: der Ronnenberger Blume.

CDU hofft auf Nachahmer

Am Eingang zur Feldmark nahe dem S-Bahnhof überreichte der Ortsverbandsvorsitzende Fynn Nuglisch dem 57-Jährigen gemeinsam mit Bürgermeisterin Stephanie Harms (CDU) und weiteren Vorstandsmitgliedern seinen Preis: eine weiße Hortensie, eine mit Holles Namen beschriftete Porzellanscheibe sowie einen 100-Euro-Gutschein für den Supermarkt Edeka Ladage. „Wir sind ihm für diese Form des gelebten Umweltschutzes dankbar und hoffen, durch die Ehrung auch Nachahmer zu aktivieren“, sagt Nuglisch.

Auf den sportlichen Naturfreund war die CDU nach Angaben des Vorsitzenden nach Hinweisen aus der Bevölkerung aufmerksam geworden. Seit einigen Jahren bereits falle der Diplomtheologe und Seelsorger Holle beim Joggen durch das Einsammeln von Müll in einer Plastiktüte auf. Das sei der Auslöser für die Ehrung gewesen. „Mit der Ronnenberger Blume wollen wir laut unserer Satzung ein- bis zweimal pro Jahr Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ehren, die sich um Ronnenberg verdient machen“, beschrieb der Nuglisch noch einmal den Hintergrund der Auszeichnung. Holle ist erst der zweite Preisträger. Im April hatte die hilfsbereite Verkäuferin des Magazins Asphalt, Katrin Müller, als erste die Ronneberger Blume erhalten.

Ludger Holle präsentiert die beschriftete Porzellanscheibe. Quelle: Ingo Rodriguez

Holle macht anfangs mit Fahrradanhänger eine Grundreinigung

Holle arbeitet als Seelsorger in der Justizvollzugsanstalt Hannover, ist verheiratet, hat drei erwachsene Kinder und einen ebenfalls erwachsenen Pflegesohn aus Afghanistan. Dass er als „Plogger“ unterwegs sei, sei ihm anfangs gar nicht bewusst gewesen. „Ich jogge gerne und dabei ist mir in der Feldmark der viele Müll aufgefallen“, berichtete der 57-Jährige bei der Preisverleihung. Anfangs sei es so viel Müll gewesen, dass er zunächst einmal mit einer einmaligen Aufräumaktion und mithilfe eines Fahrradanhängers eine „Grundreinigung vorgenommen“ habe. Seitdem ist Holle beim Joggen immer mit einer Tüte unterwegs, um Unrat zu beseitigen und in Mülleimern zu entsorgen.

Als Jogger sammelt Ludger Holle in der Feldmark regelmäßig in einer Tüte achtlos weggeworfenen Müll ein. Quelle: Ingo Rodriguez

„Andere reden vom Klimaschutz – Holle packt einfach an“

Lob gab es auch von Bürgermeisterin Stephanie Harms. „Was er tut, ist großartig: Andere reden vom Klimaschutz und demonstrieren, aber Holle packt einfach an.“ Phillip Ladage von Edeka beteiligte sich mit einem Einkaufsgutschein an der Preisverleihung. „Diesen Beitrag für die Natur wollen wir auf jeden Fall anerkennend unterstützen“, sagte Ladage.

Von Ingo Rodriguez