Die Frage, wo in Ihme-Roloven gebaut werden soll, hat der Ortsrat nach eineinhalbjähriger Diskussion beantwortet. Nun fragen sich die Bewohner des Dorfes aber zu Recht, ob überhaupt gebaut werden wird. Nach den Erklärungen der Ratsfraktionen von SPD und Grünen, dem großen Baugebiet bei der entscheidenden Abstimmung im Ronnenberger Rat nicht zustimmen zu wollen, führt der Beschluss des Ortsrates allenfalls in eine Sackgasse.

Nebulös bleibt, warum die CDU-Fraktion an der Fläche an der Hiddestorfer Straße so kompromisslos festgehalten hat, obwohl die Haltung der ablehnenden Ratsfraktionen seit Wochen bekannt war. Dass für die Dorfbewohner Fragen offen bleiben, liegt unter anderem daran, dass offenbar zu viele Gespräche und Diskussionen in nicht-öffentlichen Treffen und Sitzungen stattgefunden haben. Die Aussprache im Ortsrat am Dienstag zeigt, dass die Mitglieder offenbar selbst vielfach den Überblick über das Gesagte verloren haben. Für die Gremien sollte dies ein Fingerzeig auf noch mehr öffentliche Beteiligung sein.

Und in der Sache? Das hehre Ziel der CDU, mit dem neuen Baugebiet die beiden Ortsteile endgültig zusammenwachsen zu lassen, ist das eine. Nur dürfen darüber nicht wichtige Sachfragen aus dem Blick geraten – etwa die fehlende Infrastruktur bei Schulen und Kitas. Die Kampfabstimmung hat die CDU zwar gewonnen. Bauwilligen Dorfbewohnern aber hat sie damit einen Bärendienst erwiesen.

Von Uwe Kranz