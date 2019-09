Empelde

Die jährliche Bürgerversammlung im Stadtteil Empelde ist verschoben worden. Der neue Termin ist am Mittwoch, 30. Oktober, um 19 Uhr. Bürger treffen sich dabei in der Marie Curie Schule in Empelde, Am Sportpark 1, im Raum E1-002 mit Politikern des Rates.

Auf Beschluss des Rates der Stadt werden Bürgerversammlungen in den Stadtteilen Empelde und Ronnenberg einmal pro Jahr angesetzt. Da die beiden größten Stadtteile Ronnenbergs über keinen Ortsrat verfügen, soll auf diese Weise den Bürgern die Möglichkeit gegeben werden, ihre Anliegen direkt Politikern des Rates vorzutragen. Anders als in Sitzungen der anderen Gremien müssen diese auch nicht als Frage formuliert werden.

Von Uwe Kranz