Ronnenberg

Es gilt nur als Formsache, dass die CDU zur bevorstehenden Bürgermeisterwahl wieder die Amtsinhaberin Stephanie Harms ins Rennen schicken wird. Während die Partei diese Entscheidung aber offiziell noch nicht getroffen hat, steht der Gegenkandidat der SPD bereits seit September 2020 fest: Der 29-jährige Marlo Kratzke hat jetzt sein Programm „Das neue Miteinander“ vorgestellt.

Eine Beobachtung macht Kratzke Sorge: „Das ist die Entwicklung, dass der Zusammenhalt der Menschen untereinander weniger wird und die Leute leichter aufeinander losgehen“, sagt er. Die Stadt befinde sich am Scheideweg, zumal diese Entwicklung hier noch nicht so stark ausgeprägt sei. In der Politik will er sich deshalb für transparente Entscheidungen einsetzen. „Wenn die Menschen den Eindruck haben, dass über ihre Köpfe hinweg entschieden wird, werden sie zu Recht wütend“, meint der Kandidat.

Kompromisse und Begegnungen stärken den Zusammenhalt

Um die Ronnenberger mehr zusammenzubringen will Kratzke darüber hinaus Mehrgenerationenplätze in allen Ortsteilen voranbringen und Freizeitangebote für Jugendliche schaffen. Auch Vereine und Ortsfeuerwehren verdienen es seiner Meinung nach, unterstützt und gestärkt zu werden. Kratzke sieht sich selbst als einen Mann des Kompromisses. „Wenn drei Treffen für eine Einigung nicht reichen, dann muss man sich eben noch ein viertes oder fünftes Mal treffen“, umschreibt er seine Einstellung. Gleichzeitig ruft der Politiker seine Mitmenschen zum Zusammenhalt auf.

Neben diesem Zusammenhalt sind Mobilität, Arbeit und Bildung weitere Schwerpunkte in Kratzkes Kampagne. „Das Thema Mobilität muss weitergedacht werden“, meint der SPD-Politiker. Aber nicht nur auf dem Ausbau des Glasfasernetzes und der verschiedenen Verkehrswege stehen in seinem Fokus. Auch das Freizeitnetz zum Beispiel mit Wanderwegen in allen Ortsteilen will er fördern. „Alle Bürger sollen die Möglichkeit haben, die Schönheit Ronnenbergs zu genießen“, sagt der Vater einer Tochter, der in der Kernstadt zu Hause ist.

Ganzheitlicher Ansatz in der Bildungspolitik

Beim Thema Wirtschaft setzt er auf „solide Unternehmen“ und hebt die aus seiner Sicht sehr gute Lage Ronnenbergs am Rand von Hannover mit der Anbindung an die Bundesstraße 217 hervor. „Wir brauchen eine starke und erfolgreiche Wirtschaft, damit wir die Zukunft aller Menschen in Ronnenberg investieren und wohnortnahe Arbeits- und Ausbildungsplätze schaffen können.“ Er selbst ist als Referent bei der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie tätig. In Ronnenberg will er sowohl die bereits ansässigen Unternehmen als auch Neuansiedlungen unterstützen.

Einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt Kratzke in der Bildungspolitik. „Wir müssen die Bildung von der Kita bis zur Erwachsenenbildung zusammen denken“, sagt er. Dazu gehöre außer dem Ausbau von Krippen- und Kindergartenplätzen auch die Ermöglichung von lebenslangem Lernen in der Stadt.

Seit seiner Nominierung als SPD-Kandidat im September 2020 hat Kratzke begonnen, Kontakt zu den Ronnenberger Haushalten aufzubauen. Mit der Kartenaktion „Meine beste Idee“ sammelte er dabei Ideen und Anregungen aus der Bevölkerung ein. „Seitdem führe ich täglich mehrere Gespräche, online oder bei Hausbesuchen auf Distanz“, schilderte er. „Gerade in der Pandemie darf die Politik die Menschen nicht alleine lassen.“

Bis zur Wahl im Dezember will er deshalb versuchen, mit jedem der rund 12.000 Haushalte in Ronnenberg in Kontakt zu kommen. „Ich möchte die Menschen mit meinen Ideen überzeugen“, sagt Kratzke.

Von Uwe Kranz