Kalihalde: Bürgerinitiative wünscht sich mehr Transparenz von Menke

Ronnenberg

Einige Tage nachdem an der Ronnenberger Kalihalde Bodenproben vorgenommen worden sind, um eine Grundwasseruntersuchung vorzubereiten, hat sich die örtliche Bürgerinitiative (BI) zu Wort gemeldet. Die BI „Bauschuttdeponie – Nein Danke!“ kritisiert dabei das Vorgehen der Firma Menke Umwelt Service Ronnenberg, die die Untersuchungen auf Weisung des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie ( LBEG) und im Namen der Haldeneigentümers in Auftrag gegeben hatte.

„Es ist gut, dass die Grundwassersituation rund um den Haldenstumpf auf Anordnung des LBEG nun untersucht wird“, sagt der BI-Vorsitzende Marc Bierhance. „Wir brauchen endlich verlässliche Daten und Transparenz, ob die Halde nach unten abgedichtet ist oder ob es Salzeinträge oder Einträge anderer Art (zum Beispiel Schwermetalle, Altöle) vom Haldengelände in das Grundwasser der unmittelbaren Umgebung gibt.“ Bierhance und seine Mitstreiter sind allerdings enttäuscht davon, dass die Anwohner nicht im Vorfeld von der Firma Menke über die Untersuchungen informiert worden sind.

„Menke agiert still und heimlich“

„Wer ohne vorherige Ankündigung oder Mitteilung einen Schwerlasttransporter und Kettenfahrzeuge über eine Spielstraße durch ein Wohngebiet und direkt vorbei an Wohngärten und spielenden Kindern zur Halde an- und abfahren lässt, um Untersuchungen durchzuführen, schreckt auch vor anderen Dingen in der Zukunft nicht zurück“, mutmaßt Bierhance. Die Firma Menke habe erneut still und heimlich agiert und die Chance auf eine vertrauensbildende Maßnahme gegenüber den Ronnenberger Bürgern vertan.

Im Nachgang der An- und Abfahrt des Arbeitsgerätes an der Kalihalde habe es diverse Beschwerden und Unmutsäußerungen von Anwohnern und der BI bei der Stadtverwaltung gegeben, berichtet die Initiative. Seitens der Stadt Ronnenberg wurde dies allerdings nicht bestätigt. Weder bei Bürgermeisterin Stephanie Harms noch bei den Fachbereichen hatten sich Bürger beschwert, heißt es aus dem Rathaus.

Die aktuellen Untersuchungen sind Teil der Vorbereitungen für ein Antragsverfahren der Firma Menke beim LBEG. Das Unternehmen will die Halde mit Bauschutt abdecken und später begrünen. Dazu forderte das Landesamt die jetzt vorbereiteten Untersuchungen des Grundwassers ein. Befürchtet werden seitens der Anwohner und der BI unter anderem, dass Salz vom Regen aus der Halde ausgewaschen wird und die Lauge zum Teil ins Grundwasser gelangt, da über den Unterbau der Halde und deren Abdichtung allgemein Unkenntnis herrscht.

Runder Tisch ist weiterhin umstritten

Die Untersuchung unterstützt auch die BI. „Die Ergebnisse sollten jedoch nicht erst im Rahmen eines formellen bergrechtlichen und gegebenenfalls gerichtlichen Verfahrens der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, sondern sie gehören in vollem Umfang bereits vorher auf den vereinbarten Runden Tisch“, fordert der BI-Vorsitzende Marc Bierhance. Besagter Runder Tisch ist allerdings umstritten. Die unterschiedlichen Seiten des Haldenstreits gehen unter anderem von unterschiedlichen Zusammensetzungen der Teilnehmer aus. Die BI möchte eine möglichst breite Beteiligung durchsetzen, Menke die Gespräche lieber im kleinstmöglichen Kreis führen.

„Wenn es aufgrund von Salzeinträgen oder anderen Einträgen in das Grundwasser zu Maßnahmen an der Kalihalde kommen, beziehungsweise in naher Zukunft kommen muss, sollten an dem Runden Tisch mit Zuhilfenahme externen Sachverstands ergebnisoffen die verschiedenen Varianten einer Behandlung der Abraumhalde geprüft und gegenübergestellt werden“, fordert die BI nun noch einmal in einer Mitteilung.

„Wir hoffen, dass auch an den richtigen Stellen, zum Beispiel auch im Haldenkern und auch in tieferen Schichten gebohrt wird“, sagt Bierhance. Das Misstrauen gegenüber der Firma Menke sei jedoch groß und die Zweifel, das dieses genau nicht beauftragt wird, seien massiv vorhanden.

Von Uwe Kranz