Ihme-Roloven

Die Corona-Pandemie lenkt die Aufmerksamkeit der Menschen auf andere Möglichkeiten des Zeitvertreibs. Das gilt zu Zeiten von geschlossenen Ausflugszielen sowie Schulen und Kitas im Teilzeitbetrieb auch für die Spielplätze in der Stadt Ronnenberg. Zehn bis 15 Kinder beobachtet Hans-Hermann Fricke (CDU), Ortsbürgermeister von Ihme-Roloven, regelmäßig auf der einzigen Spielfläche dieser Art am Dorfgemeinschaftshaus. Das Problem: Der Spielplatz ist in die Jahre gekommen und nicht mehr zeitgemäß. Anwohnerinnen und Anwohner dringen deshalb jetzt auf eine Sanierung mit neuem Angebot – und wollen für eine schnellere Umsetzung auch Spenden sammeln.

Familien folgen Aufruf einer Mutter

Mehrere Familien waren am Mittwoch dem Aufruf von Jutta Urban gefolgt, während der jährlichen Ortsbegehung gegenüber Ortsrat und Stadtverwaltung auf den Zustand des einzigen Spielplatzes im Ort hinzuweisen. Aus Sicht der Mutter von zwei Kindern müsse bei einer Sanierung das gesamte Umfeld in den Blick genommen werden. „Ziel sollte es sein, einen Ort zu schaffen, an dem sich alle Bürger und Bürgerinnen Ihme-Rolovens gerne aufhalten“, sagt sie. Ein besonderes Augenmerk ist ihrer Meinung nach auch auf ältere Kinder zu legen: „Die finden hier doch gar nichts.“

Die Ausstattung des Spielplatzes in Ihme-Roloven ist nicht mehr zeitgemäß. Quelle: Uwe Kranz

Nach Aussage des stellvertretenden Ortsbürgermeisters Torsten Baasner (SPD) sind die letzten Veränderungen an der Ausstattung des Spielplatzes bereits in den Neunzigerjahren vorgenommen worden. Der jüngste Bericht zum Zustand der städtischen Spielplätze aus dem Jahr 2017, der nötige Umgestaltungen bis 2022 vorsieht, führt die Fläche in Ihme-Roloven in der „mittel- bis langfristigen“ Planung ohne konkrete Jahreszahl auf. Dazu kommt, dass der Rat der Stadt weitere Spielplatzsanierungen aufgrund der Haushaltslage zunächst ins kommende Jahr verschoben hat, wie Bürgermeisterin Stephanie Harms (CDU) vor Ort einräumte.

Erstes Planungstreffen für Ende Juni geplant

Die Bürger des Doppeldorfes wollten Harms gern konkrete Zeitplanungen entlocken, die diese nicht liefern konnte, auch weil die Personalkapazitäten für die Planung der Umgestaltung derzeit im Rathaus knapp seien. Baasner erzählte von der Vereinbahrung eines Treffens mit Andrea Unterricker, Teamleiterin der Freiraumplaner im Rathaus, Ende Juni dieses Jahres. Bis dahin sollten sich Kinder und Eltern Gedanken machen, um möglichst konkrete Wünsche und Anforderungen formulieren zu können. Auch ein übergreifendes Motto wie zuletzt bei der Sanierung des Spielplatzes Am Goldfeld in Ronnenberg sei möglich, erklärte Harms. Ein genauer Termin wurde noch nicht kommuniziert.

Derweil machen sich die Eltern in Ihme-Roloven Gedanken, wie sie die Angelegenheit forcieren können. Beteiligung der Bürger an der detaillierten Planung lehnte der städtische Fachbereichsleiter Kai Roegglen dankend ab – mit dem Hinweis, dass hier auch aufgrund der Sicherheitsvorschriften Fachplaner gefragt seien. Keine Einwände hatte die Verwaltung aber gegen den Vorschlag Urbans, die eine zumindest teilweise Finanzierung mithilfe von Spendengeld ins Spiel brachte. Eine solche finanzielle Beteiligung habe in der spendenbereiten Bevölkerung von Ihme-Roloven bereits Tradition, erklärte Ortsbürgermeister Fricke.

Einig waren sich alle Beteiligten darin, dass das Konzept aufgrund der Lage direkt am Dorfplatz in der Ortsmitte und des Platzangebotes eine großes Potenzial für ein generationenübergreifendes Angebot hat. Nach den Arealen am Ententeich in Empelde und an der Bröhnstraße in Weetzen könnte hier der nächste Quartiersplatz entstehen. „Väter, Mütter und Großeltern müssen sich gemeinsam mit ihren Kindern an diesem Ort wohlfühlen“, forderte Baasner.

Von Uwe Kranz