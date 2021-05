Die Fantasie des Autoren Axel Schnell aus Ronnenberg macht es möglich: In seiner neuen Roman-Trilogie toben Schlachten um den einst versunkenen Kontinent Atlantis. Das Finale spielt an der Michaeliskirche.

Heimatverbunden: In seiner neuen Roman-Trilogie rückt Axel Schnell auch den Hügel an der Michaeliskirche in den Mittelpunkt des Geschehens. Quelle: Ingo Rodriguez