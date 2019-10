Wer räumt die Reste nach den Transporter-Bränden weg?

Ronnenberg

Zweimal haben in den Herbstferien an der Ludolf-Knigge-Straße in Ronnenberg Transporter gebrannt. Doch während die Polizei zumindest in einem Fall sicher von Brandstiftung ausgeht und nach dem Täter sucht, muss sich die Stadtverwaltung jetzt mit ganz anderen Folgeproblemen beschäftigen. Nachdem die Feuerwehr Ronnenberg ihre Arbeit erledigt hatte und die Transporter im Anschluss abtransportiert worden sind, hat sich niemand weiter um die Überreste des Brandes gekümmert. Ein Anwohner befürchtete im Ausschuss für Feuerschutz gar, dass selbst die Betriebsstoffe der Fahrzeuge nicht gesichert worden seien.

Feuerwehr hat die Betriebsstoffe gesichert

In diesem Punkt widerspricht der zuständige Fachbereichsleiter bei der Stadtverwaltung, Wolfgang Zehler. Üblich sei, dass die Gefahrenabwehr von der Feuerwehr erledigt werde. Dass dies auch in diesem Fall geschehen ist, habe er sich nach Rücksprache noch einmal bestätigen lassen. Letztlich müsse auch immer sichergestellt werden, dass keine Gefahrenstoffe in die Kanalisation gelangen. Um dies zu verhindern, könne die Feuerwehr, wenn nötig, auch auf die Unterstützung einer Bereitschaft des Bauhofes zurückgreifen.

Die Entsorgung der restlichen Rückstände sei allerdings Sache des Verursachers – in diesem Fall des Eigentümers der Fahrzeuge. Sollte sich, wie nach dem Fahrzeugbrand in dem Ronnenberger Wohngebiet, niemand der Sache annehmen, informiere die Stadt üblicherweise den Verursacher über seine Pflichten. Wenn auch das nicht hilft, nimmt die Stadt die Entsorgung notgedrungen selbst vor. Dann allerdings muss der Verursacher damit rechnen, dass er die entstehenden Kosten in Rechnung gestellt bekommt.

