Pfandbon-Spende: Borussia Empelde freut sich über 1200 Euro

Empelde

Wenn Leergut seinen Weg zurück in den Markt findet, erhalten Kunden stets einen kleinen Bon, der den Erlös aus der Pfandrückgabe quittiert. Doch anstatt ihn an der Kasse einzulösen, können die Kunden vieler Supermärkte diesen Betrag für einen Verein oder andere gemeinnützige Organisationen spenden. Dazu müssen sie die Zettel in eine kleine Box am Rückgabeautomaten werfen.

Im E-Center Cramer in Empelde waren diese Spenden in den vergangenen drei Monaten dem Fußballverein Borussia Empelde gewidmet. Und die Kunden machten von dieser Möglichkeit regen Gebrauch: Marktleiter Heinz Kliewe übergab in dieser Woche 1200 Euro an die beiden Jugendtrainer René Vogel und Christian Schlegel.

Verwenden will der Verein das Geld genau dort, wo die beiden aktiv sind: bei den Nachwuchskickern. „Ich bedanke mich bei den Kunden für ihre großzügige Unterstützung und beim Marktchef für seine Hilfe mit der Pfandbox“, sagte Vogel bei der Übergabe. Insgesamt hat der erst vor sechs Jahren gegründete Fußballverein mehr als 200 Mitglieder, knapp die Hälfte davon gehört der Jugendsparte mit acht Mannschaften an.

Das nächste Spendenprojekt hat bereits begonnen. Der Förderverein Lions Club Hannover-Hannah-Arendt will mit den Spenden aus der Pfandbox die Arbeit der Clinic Clowns unterstützen.

Von Heidi Rabenhorst