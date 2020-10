Weetzen

Musikvereinigung Weetzen – das hört sich zunächst einmal ziemlich bieder an. Der Verein hat aber viele Facetten und ist vor allem mit seinem Bigband-Sound der Formationen Music Unlimited und Blue Moon Band über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt und beliebt. Aber auch der No Polka Club und die Music Unlimited Juniors wissen, wie sie ihr Publikum unterhalten.

Wie viele andere Orchester hat auch die Blue Moon Band nach der Corona-Pause leichte Anlaufschwierigkeiten. Ohnehin fehlten der Band, die sich Instrumentalstücken aus Bigband, Latin, Swing und anderen Stilen verschrieben hat, Posaunisten und Trompeter. In der Pause haben zudem zwei weitere Mitglieder festgestellt, „dass sie offenbar auch ohne Musik gut auskommen“, wie Bandleader Rene Geller leicht frustriert erzählt.

Blue Moon Band probt alle 14 Tage

Zur ersten Probe des gesamten Ensembles am Sonnabend, 24. Oktober, in der Aula der Regenbogenschule in Weetzen sind deshalb ausdrücklich auch neue Musiker eingeladen, die sich vorstellen können, in der Blue Moon Band mitzuwirken. Die „XL-Probe“ ist nicht zuletzt deshalb mit vier Stunden, von 10 bis 14 Uhr, doppelt so lang angesetzt wie sonst im 14-tägigen Rhythmus üblich. Auch Altsaxofonisten und Schlagzeuger sind gesucht.

Zu den Höhepunkten des Veranstaltungsjahres des Musikzuges gehören die Auftritte der beiden bekannten Gruppen. Die Blue Moon Band glänzt beim stimmungsvollen „Musik im Kerzenschein“, während Music Unlimited mit seinen vier Sängern den Saal bei „Relight your Fire“ zum Kochen bringt. Zuletzt war diese Veranstaltung für den 16. Januar 2021 im Pavillon in Hannover terminiert.

Von Uwe Kranz