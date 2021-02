Weetzen

Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Hauptstraße in Weetzen stand in der Nacht zu Freitag in hellen Flammen. Die Feuerwehr verhinderte das Übergreifen des Feuers auf andere Wohneinheiten und rettete mehrere Tiere. Die Bewohner hatten sich bereits unverletzt in Sicherheit gebracht.

Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte wurden gegen 2.45 Uhr aus dem Schlaf gerissen. Die Meldung eines Wohnungsbrandes bestätigte sich vor Ort, sodass die Feuerwehrleute direkt mit zwei Trupps von innen und außen mit der Bekämpfung der Flammen unter Atemschutz begannen. Die Bewohner des Hauses hatten sich zuvor selbst in Sicherheit gebracht. Mehrere Kleintiere und zwei Hunde verdanken ihr Überleben allerdings der Hilfe der Feuerwehr. Die Retter waren auch mit einer Drehleiter vor Ort, sie kam aber nicht zum Einsatz.

Nach dem Löschen der Flammen suchen die Einsatzkräfte nach Glutnestern und räumen verkohlte Gegenstände aus der Wohnung. Quelle: Samantha Franson

Drei Ortswehren sind an den Löscharbeiten beteiligt

Die Brandbekämpfer aus Ronnenberg, Weetzen und Ihme-Roloven hatten nach Auskunft von Sprecher Maximilian Lüerßen die Flammen zügig gelöscht. Insgesamt waren 60 Feuerwehrleute im Einsatz, die im Anschluss mit Nachlöscharbeiten und der Kontrolle aller Wohnungen des Gebäudes beschäftigt waren. Dabei mussten auch verkohlte Einrichtungsteile aus der Wohnung geräumt werden. Auch unter den Einsatzkräften gab es keine Verletzten.

Die Bewohner des Gebäudes wurden während des Einsatzes betreut und anschließend in anderen Unterkünften untergebracht. Zur Brandursache gibt es noch keine Informationen. Der Einsatz war gegen 5.30 Uhr beendet.

Von Uwe Kranz