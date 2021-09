Empelde

Der Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover ermittelt in einem Fall von schwerer räuberischer Erpressung, der sich am Mittwochabend in Empelde zugetragen hat. Demnach soll ein circa 25 Jahre alter Mann gegen 20.30 Uhr die Tankstelle an der Nenndorfer Straße betreten haben. Zu diesem Zeitpunkt befand sich nur eine 19-jährige Angestellte im Verkaufsraum. Nach Angaben der Polizei begab sich der Mann hinter den Verkaufstresen, bedrohte die Mitarbeiterin mit einem Messer und forderte Geld aus der Kasse. Nachdem er von der jungen Frau einen mittleren dreistelligen Betrag erpresst hatte, flüchtete er vom Tatort in eine unbekannte Richtung.

Mitarbeiterin bleibt unverletzt

Die 19-Jährige blieb unverletzt und konnte der alarmierten Polizei eine Beschreibung des Räubers geben. Er soll Mitte zwanzig und circa 1,70 Meter groß sein sowie blondes Haar haben. Der Mann hat eine schlanke Statur und war mit einem weißen Kapuzenpullover, einer hellblauen Jeanshose und schwarzen Sneakern bekleidet. Vor seinem Mund hatte er eine blaue OP-Maske. Die wenigen Worte, die er an die Angestellte richtete, waren in akzentfreiem Hochdeutsch.

Die Polizei ermittelt nun wegen der schweren räuberischen Erpressung und sucht mögliche Zeugen der Tat. Diese werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst in Hannover unter Telefon (05 11) 1 09 55 55 zu melden.

Von Sarah Istrefaj