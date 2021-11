Weetzen

Es ist inzwischen ein Wettlauf mit der Zeit. Weil die Frist der Stadt Ronnenberg und des Ortsrates Weetzen in Kürze ausläuft, drücken die beiden beteiligten Grundstückseigentümer und das beauftragte Abrissunternehmen nun offenbar aufs Tempo. Die Vorgabe ist eindeutig: Wenn das Gelände der alten Zuckerfabrik nicht bis zum Januar vollständig geräumt ist, will die Stadt dort vorerst kein neues Wohngebiet entwickeln – sondern stattdessen die Pläne im „Großen Seefeld“ vorantreiben.

„Wir setzen alles daran, die Frist einzuhalten“, sagt aber Bau- und Projektleiter Sven Brasse von der Firma A&S Betondemontage in Lehrte. Demnach sollen alle noch verbliebenen Bauten der alten Fabrik – auch die beiden mächtigen Betonsilos – spätestens bis zum Jahresende dem Erdboden gleichgemacht werden.

Seit Schornsteinsprengung herrscht Stillstand

Es liegt jedoch schon gut fünf Monate zurück, dass auf dem Fabrikgelände Abrisstätigkeiten zu beobachten waren. Im Juni hatte ein Sprengmeister vor mehr als 100 Schaulustigen einen rund 140 Jahre alten Schornstein zum Einsturz gebracht. Auf dem Areal der 1986 zuletzt für eine Rübenkampagne genutzten Fabrik herrschte seitdem aber weitgehend Stillstand. „Seit etwa zwei Wochen werden die Arbeiten aber wieder fortgesetzt“, sagt Bauleiter Brasse.

Demnach liegen inzwischen auch große Teile des früheren Kesselhauses am Boden. „Wir haben jetzt endlich auch den Abrissauftrag für die beiden großen Silos erhalten“, sagt Brasse. Die beiden mächtigen Kolosse entlang der Humboldtstraße sollen bis spätestens Ende Dezember von oben nach unten abgetragen werden. Zunächst sei es jedoch notwendig, einige Dämmplatten von Hand zu beseitigen. Grundsätzlich sehe es für die Fortsetzung der Arbeiten „nicht schlecht aus“, sagt Brasse. Mit Blick auf die gesetzte Frist im Januar könne es aber eng werden.

Unmittelbar an Wohnhäusern und der Bahnstrecke gelegen: Auch die mächtigen Betonsilos sollen in Kürze abgerissen werden. Quelle: Ingo Rodriguez

Was Brasse betont: Die jahrelangen Verzögerungen seit dem Beginn der Arbeiten seien bürokratischen Hürden, Planungs- und Auftragsverzögerungen geschuldet. Besonders problematisch ist offenbar, dass gleich zwei Eigentümer an den Abrissplänen beteiligt sind – unter anderem eine Treuhandgesellschaft. Trotzdem stellt Weetzens Ortsbürgermeister Thomas Bensch noch einmal klar: „Stadt und Ortsrat haben gegenüber beiden Beteiligten ganz klar Position bezogen.“ Spätestens Anfang des Jahres soll demnach auf dem Gelände der Zuckerfabrik „Baureife hergestellt“ sein. Wenn das Areal komplett geräumt sei, werde es für die Entwicklung eines neuen Wohngebietes in Weetzen bevorzugt. Das sei genau so auch in der Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) bis 2023 festgeschrieben, sagt Bensch.

Alternativfläche im Norden von Weetzen ist verfügbar

Stadt und Ortsrat haben aber auch eine Alternative: eine etwa 5,9 Hektar große landwirtschaftliche Fläche zwischen den Straßen Am Bettenser Berg, Haferkamp und Bröhnstraße. „Der Besitzer ist bereit, das Grundstück für Wohnbebauung zur Verfügung zu stellen“, sagt der Ortsbürgermeister. Was außerdem für diese Fläche mit dem Namen „Großes Seefeld“ spricht: Sie ist bereits im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) und im ISEK für mögliche Wohnbebauung aufgeführt.

Alternativfläche „Großes Seefeld“: Sollte die Frist für die Räumung des Fabrikgeländes nicht eingehalten werden, will die Stadt die Pläne für ein neues Wohngebiet nördlich der Straße Haferkamp vorantreiben. Quelle: Ingo Rodriguez

Bensch verweist vor dem Hintergrund der gesetzten Abrissfrist auch auf Handlungsdruck: „Wir müssen in Weetzen die Entwicklung des Dorfes mit neuen Wohnflächen vorantreiben.“ Ab 2022 sei es notwendig, alles dafür zu tun, um ein Neubaugebiet auf den Weg zu bringen – inklusive der Pläne für den notwendige Ausbau der Infrastruktur, wie etwa Kindertagesstätten und der Grundschule. „Das gilt aber für beide möglichen Flächen“, sagt Bensch. Für die beiden Eigentümer des Fabrikgeländes bedeutet das trotzdem: Sollte die Räumfrist für das Gelände verstreichen, müssen sie sich mit Erschließungs- und Neubautätigkeiten erst einmal wieder für einige Jahre hinten anstellen. „Ohne die Stadt geht da nichts“, betont der Ortsbürgermeister.

Bensch beobachtet zwar an der alten Fabrik derzeit wieder „kleinteilige Aufräumarbeiten“. „Wir haben aber trotzdem das Gefühl, dass den vereinbarten Dingen nicht nachgekommen wird“, sagt er.

Von Ingo Rodriguez