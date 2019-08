Ronnenberg

Das Berlin Guitar Ensemble (BGE) ist ein Zusammenschluss von Gitarristen aus aller Welt, der von Hernan Nunez geleitet wird. In seiner Besetzung bewegt sich die Gruppe zwischen sieben und 24 Musikern eines festen Kernteams. Das Repertoire des Ensembles ist sehr breit gefächert und beinhaltet Arrangements von Klassikern aus Filmsoundtracks, außergewöhnliche Eigenkompositionen, anspruchsvolle Rock- und Pop-Standards sowie zeitgenössische klassische Arrangements. Am Sonntag, 25. August, ist das BGE um 17 Uhr in der Michaeliskirche Ronnenberg zu Gast.

Alle Mitglieder des BGE nutzen das Guitar Craft Tuning, welches ein deutlich weiteres Klangspektrum als die Standard-Gitarrenstimmung hat und einen innovativen Gitarrensound ermöglicht. Das Repertoire wird ständig weiterentwickelt und ist für alle musikalischen Stilrichtungen offen. Die Musik bleibt dabei aber stets einem gemeinsamen konzeptuellen Ansatz treu. Ein charakteristischer, bedeutender Teil des Repertoires sind teils improvisierte, teils geschriebene Gruppenkompositionen, bei denen eine Note oder ein Akkord von einem Spieler zum anderen weitergegeben wird. Dieser einzigartige Ansatz wird als „Circulation“ bezeichnet. Der Eintritt zu diesem ungewöhnlichen Musikerlebnis ist kostenlos. Besucher werden um eine Spende gebeten.

Weiterlesen

Kinder spielen die Bartimäus-Geschichte als Musical

Michaeliskirche wird zur Kulturkirche

Alle aktuellen Themen aus Ronnenberg finden Sie unter haz.de/ ronnenberg.

Von Uwe Kranz