Erste Alternativen zu den Plänen, Bauschutt auf der Ronnenberger Kalihalde abzulagern, sollen diskutiert werden. 30 Protestkreuze der Bürgerinitiative bestimmen das Ortsbild in der Kernstadt und in Weetzen. Am Montag wird Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies erwartet.