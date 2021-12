Ronnenberg - Neustart in Benthe: So will Ortsbürgermeister Henning Bitter die Bürger einbinden

Henning Bitter ist seit gut drei Wochen der neue Ortsbürgermeister von Benthe. Der 60-Jährige will gemeinsam mit dem Ortsrat nicht nur viele Projekte umsetzen – die Arbeit des Gremiums soll für die Bürger auch nachvollziehbar sein.