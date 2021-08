Die Pläne für ein neues Feuerwehrhaus in Benthe werden konkreter: Die Stadt Ronnenberg will für den dringend benötigten Neubau ein Grundstück nahe dem Friedhof erwerben. Die Bauarbeiten sollen 2023 beginnen.

