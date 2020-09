Ronnenberg

Die Vorfreude ist groß: Während Anwohner wenige hundert Meter entfernt an der Bröhnstraße in Weetzen beklagen, dass Kleinkinder von ihrem Spielplatz verdrängt werden, richtet die Stadt Ronnenberg auf einer Fläche am Reuterweg ein Areal extra für die Kleinsten ein. Wie bei der Sanierung des Spielplatzes Am Goldfeld in Ronnenberg hat sich die Verwaltung dabei eng mit den künftigen Nutzern abgestimmt.

Liefertermin der Geräte steht noch aus

Auf dem Spielplatz am Reuterweg werden unter anderem auch Kinder einer Tagespflege-Einrichtung betreut. Er soll einen neuen Sandspielbereich erhalten, sodass Kleinkinder dort mit Schaufel und Kran kreativ werden können. Ein altes Holzhäuschen, das nach Schätzung von Andrea Unterricker, Leiterin des städtischen Teams Ökologie der Stadt Ronnenberg, schon 25 Jahre auf dem Buckel hat, soll dafür weichen. Ein neuer Rutschenturm soll dem Spielplatz stattdessen zusätzliche Attraktivität verleihen.

Anzeige

Im Vergleich zum Pendant Am Goldfeld in Ronnenberg ist der Spielplatz in Weetzen wesentlich kleiner. Dort soll laut Unterricker noch in diesem Jahr ein Wandel zu erkennen sein. Die Ausschreibung ist bereits erfolgt. „Wir hoffen, dass wir bis Weihnachten fertig sind. Gerade in dieser Jahreszeit wird der Spielplatz kaum genutzt, da lässt sich schneller arbeiten“, sagt die Teamleiterin. Jedoch schränkt Unterricker mit Blick auf den Zeitplan ein, „dass wir noch keine Information haben, wann die Spielgeräte geliefert werden“.

Weitere NP+ Artikel

Am Reuterweg sieht man noch ein altes Häuschen auf dem Spielplatz. Quelle: Stephan Hartung

Dagegen entsteht der Spielplatz Am Goldfeld komplett neu. Im vergangenen Sommer wurden dazu Eltern und Kinder eingeladen, um Wünsche und Ideen für den neuen Spielplatz abzufragen. Rund 50 Menschen nahmen das Angebot wahr und wählten das übergreifende Thema „Wiese“ für das Areal aus. Auch „Bergbau“ und „Landwirtschaft“ standen als Themen zur Auswahl.

Anlass der Aktion war der Wunsch von Eltern und Kindern, dass der veraltete und wenig attraktive Spielplatz neu gestaltet wird. Der Rat hatte daraufhin die Verwaltung beauftragt, eine möglichst naturnahe Erneuerung zu planen. Und der Neubau ist auch dringend erforderlich: Das Holz der Sandkasteneinfassung zerbröselt, und der Spielturm ist aufgrund seines schlechten Zustandes mit Bauzäunen abgeriegelt. Der Spielplatz wurde in den Sechzigerjahren angelegt. Seither wurden nur einzelne kaputte Spielgeräte ausgetauscht.

Blühwiese für Insekten sollen den Spielplatz aufwerten

Über den Neubau sagt Unterricker: „Hier befinden wir uns aktuell in der Ausschreibung. Der Verwaltungsausschuss muss noch im November eine Entscheidung treffen.“ Vorher könne man nicht anfangen, sagt sie, und rechnet daher mit einem Baustart zu Beginn des kommenden Jahres.

Die Fläche Am Goldfeld wird also auch thematisch zu einer Spielwiese – naturnah und nachhaltig. Eine Blühwiese, die für Insekten ideal ist, soll den Rahmen bilden. Auf dem Spielbereich selbst erhalten Kinder viele Möglichkeiten. Unterricker berichtet von einem Sandstreifen mit Wasser. „Der sieht toll aus“, verspricht sie. Dazu soll es eine Graslandschaft geben. Mit einer Rutsche darf natürlich auch der bei Kindern beliebte Klassiker eines Spielplatzes nicht fehlen. Außerdem gibt es Elemente zum Klettern sowie kleine Wippen in Tierform.

Von Stephan Hartung