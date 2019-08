Weetzen

Zum Abschluss der Feierlichkeiten 750 Jahre Weetzen gibt es beim Dorffest am Sonntag, 8. September, ab 12 Uhr im Festzelt einen Musikfrühschoppen mit bayrischem Büfett. Für Unterhaltung sorgen Erichs Fröhliche Musikanten, die Bayern des Nordens.

Während alle Musikveranstaltungen im Rahmen des Dorffestes kostenlos angeboten werden, ist eine Teilnahme am Büfett nur mit vorheriger Anmeldung möglich. Zum Preis von 15 Euro für Erwachsene gibt es eine Auswahl von Weißwürstchen, Fleischkäs, Schweinshaxenfleisch, Krustenbraten, Putenbraten, Sauerkraut, Krautsalat, Kaminwurzn, Radi und Brotkorb. Kinder zwischen sechs und zwölf Jahre zahlen 8 Euro. Auch für Vegetarier wird eine Auswahl an Speisen angeboten. Ab sofort können die Karten bis zu 31. August in den örtlichen Geschäften Bolte, Brandes und Sägebarth erworben werden.

Ein Besuch des Musikfrühschoppens ist auch ohne Teilnahme am Essen möglich.

Von Uwe Kranz