Mit dem Bohren der Löcher für Erdwärmesonden bis in 99 Meter Tiefe sollten am Montag die Arbeiten auf der Baustelle der neuen Grundschule in Ronnenberg-Empelde beginnen. Wegen der Corona-Pandemie ist die beauftragte Firma aber in Verzug. Nun droht eine Verschiebung im Bauzeitenplan.