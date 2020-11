Ronnenberg

Im Ortskern von Ronnenberg sollen die Passanten in der Adventszeit trotz drastischer Corona-Einschränkungen nicht auf eine besinnliche Atmosphäre verzichten. Seit Freitagabend stehen rund um die Michaeliskirche in einem Umkreis von nur wenigen Hundert Metern gleich mehrere große Weihnachtsbäume. Möglich gemacht haben das gemeinsame Bemühungen der Schützen, von zwei Landwirten, einem Gastwirt, den Kirchen, Anwohnern und der Stadt.

Schützen sind für den Transport und das Aufstellen zuständig

„Das gehört einfach zur Tradition“, sagte Landwirt Hermann Haller, als er am Freitagnachmittag mit seinem Sohn Constantin und Frank Barkowsky von der Schützenvereinigung mit einem Vorderlader, einem Anhänger und einer etwa vier Meter hohen Nordmannstanne vor der Traditionskneipe Zum alten Gericht vorfuhr. Dort machte der ehrenamtliche Baumtrupp den Anfang. Die Initiative war von Gastwirt Harry Piel ausgegangen. Er hatte den Baum gespendet, die Schützen aber um Unterstützung gebeten. „Das ist jetzt schon das vierte Jahr in Folge, dass wir vor der Gaststätte einen Weihnachtsbaum aufstellen“, sagte Haller. Piel bezahle die Tanne. „Die Schützen sorgen für den Transport, das Aufstellen und das Schmücken“, berichtete Haller, der auch Mitglied bei den Schützen ist.

Hermann Haller (von links), Frank Barkowsky und Harry Piel bereiten den aufgestellten Baum auf das Schmücken vor. Quelle: Ingo Rodriguez

Gastwirt Harry Piel spendet einen der Weihnachtsbäume

Für Piel hat die alljährliche Gemeinschaftsaktion in diesem Jahr eine ganz besondere Bedeutung. „Auch, wenn mein Laden zurzeit wegen Corona geschlossen bleiben muss, sollen die Bürger und Passanten trotzdem in Weihnachtsstimmung kommen“, begründete der vom Teil-Lockdown gebeutelte Gastronom die Aktion. Gut eine Stunde später bereits konnten die ehrenamtlichen Helfer und Piel den Lichterglanz eines bunt geschmückten Baumes bewundern. Elektriker Barkowsky hatte zuvor in Windeseile eine Lichterkette angelegt. Die Helfer vom Baumtrupp hatten Weihnachtsschmuck angebracht, den Stammgäste des Gastwirts im Vorfeld gespendet hatten.

Vor der Traditionskneipe Zum alten Gericht steht jetzt ein bunt geschmückter Weihnachtsbaum. Quelle: Ingo Rodriguez

Anwohner spendet Baum aus seinem Garten

Nach einem kurzen Austausch mit ausreichendem Corona-Sicherheitsabstand ging es zumindest für Familie Haller zur nächsten Station im Ortskern. „Wir schlagen jetzt im Blumenviertel am Asternweg eine Tanne, die Anwohner für die katholische St.-Thomas-Morus-Kirchengemeinde spenden“, sagte Hermann Haller. Diesen Baum werde er mit seinem Sohn nach dem Fällen auch zu der Kirche transportieren und dort aufstellen. Mitglieder der Gemeinde würden den Baum dann ebenfalls noch schmücken. Was Haller zu diesem Zeitpunkt nicht wusste: Im Garten der Familie Famulla hatte Helfer Dietmar Adam schon wenige Minuten zuvor selbst Hand angelegt – und die rund fünf Meter hohe Tanne kurzerhand alleine abgesägt.

Helfer Dietmar Adam schneidet im Garten der Familie Famulla den Stamm des abgesägten Baumes zurecht. Quelle: Ingo Rodriguez

Dass auch auf dem Platz vor der evangelischen Kirche in Kürze weitere Weihnachtsbäume Lichterglanz versprühen, dafür sorgte wiederum die Michaelisgemeinde. „Die Stadt hat auf dem Kirchhof für die evangelische Gemeinde auch schon zwei Exemplare aufgestellt“, sagte Landwirt Haller.

Von Ingo Rodriguez