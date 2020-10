Weetzen

Jens Janowski ist noch ganz beseelt von seinen beiden Auftritten im Landgasthaus Sauer im sauerländischen Eimelrod. Nach der langen Corona-Pause ist der 49-jährige Comedian am vergangenen Wochenende in einer umgebauten Scheune erstmals wieder vor Publikum aufgetreten. Geplant seien die beiden Auftritte schon für August gewesen. „Da hat mir allerdings Corona in der Familie einen Strich durch die Rechnung gemacht“, erzählt der als Baumschüler bekannte Weetzer.

Seine Tochter sei positiv getestet worden, und so habe er sich sofort nach Bekanntwerden des Testergebnisses gemeinsam mit seiner Frau in Quarantäne begeben. „Bei uns waren beide Ergebnisse glücklicherweise negativ“, berichtet er. Noch zwei Tage nach seinen beiden Auftritten ist leicht zu erkennen, wie gut ihm der Kontakt mit dem Publikum nach der sechsmonatigen Pause getan hat. „Es war einfach herrlich, wieder vor Zuschauern zu spielen und mit ihnen kokettieren zu können“, erzählt er.

Anzeige

Auftritte als Dankeschön für die Gastgeber

Dass er gerade Eimelrod gewählt hat, ist kein Zufall. Die Nachbarschaft zur Stadt Willingen war für den zweifachen Familienvater als langjährigen Urlaubsgast eine „absolute Herzensangelegenheit“. Ebenso wie seine Premiere im vergangenen Herbst waren auch diese Auftritte für die Besucher wieder kostenfrei. „Ich wollte einfach auch zu Corona-Zeiten meinen Gastgebern Ute und Axel Sauer ein kleines Dankeschön zurückgeben“, erzählt Janowski.

Jens Janowski (links) freut sich mit Gastgeberin Ute Sauer über den gelungenen Abend. Quelle: Privat

Die in Ronnenberg und Weetzen geplanten Veranstaltungen hat er dagegen abgesagt. Auch die Comedy auf dem Maschsee ist ins Wasser gefallen. „Die beiden Abende auf dem von mir gecharterten Maschseedampfer waren bereits ausverkauft“, berichtet er. Auch die geplanten Veranstaltungen im November wie die Premiere des neuen Programms im Ronnenberger Gemeinschaftshaus und im Weetzer Gemeinschaftshaus Zum Kirschen fallen aus. „Sie werden nachgeholt, wenn es keine Abstandsregeln mehr einzuhalten gibt.“ Die Säle dort seien einfach zu klein. Erlaubt sind derzeit höchstens 30 Zuschauer. „In diesem kleinen Rahmen springt der Funke zwischen mir und dem Publikum einfach nicht über“, meint Janowski.

Lesen Sie auch: Jens Janowski tritt als „Baumschüler“ in Weetzen auf

Auch das im Ronnenberger Gemeinschaftshaus geplante Comedy-Weihnachtsspecial findet deshalb nicht satt. „Vorgesehen war eine Art mehrstündiger Brunch mit verschiedenen Künstlern, die zwischen den einzelnen Gängen mit Komikeinlagen die Stimmung auflockern“, sagt Janowski.

Anfragen für verschiedene Shows liegen vor

Und trotzdem gebe es auch Lichtblicke wie die Auftritte im Sauerland. Eingeladen sei er im November unter anderem nach Gerolstein und Rothenburg ob der Tauber. Auch stehe die Brauhaus-Comedy in Hannover wieder an. „Dort bin ich im März bei meiner allerersten Mixshow vor ausverkauftem Haus aufgetreten und habe beste Kritiken bekommen“, erzählt er zufrieden.

Auch für das kommende Jahr gebe es schon lose Anfragen wie die Teilnahme am vom NDR geförderten Comedy-Pokal. „Natürlich ist wegen Corona noch alles ungewiss“, sagt Janowski. Doch egal, wie sich die Lage der Auftritte in den kommenden Monaten entwickelt: Auch im zweiten Jahr seines künstlerischen Schaffens will der Baumschüler weiterhin ohne Agentur alles allein planen und organisieren.

Von Heidi Rabenhorst