Bauliche Mängel: Pflegestützpunkt bleibt geschlossen

Empelde

Auch im neuen Jahr bleibt der Calenberger Senioren- und Pflegestützpunkt der Region Hannover bis auf Weiteres geschlossen. Die Einrichtung in Empelde, Am Rathaus 14a, weist demnach laut einer Meldung der Region „bauliche Mängel“ auf. Obwohl dieser Zustand bereits seit Anfang Oktober 2019 anhält, ist offenbar noch keine Lösung in Sicht.

Die Türen des Stützpunktes, der in seinem Zuständigkeitsbereich die Kommunen Ronnenberg, Laatzen, Barsinghausen, Wennigsen, Hemmingen, Pattensen, Gehrden und Springe abdeckt, bleiben auch während der eigentlichen Öffnungszeiten geschlossen. Stattdessen sind die Mitarbeiterinnen zu den Sprechzeiten unter Telefon (0511) 70020118 erreichbar, auch Hausbesuche würden wie gewohnt nach Vereinbarung durchgeführt, heißt es in der Regionsmeldung weiter. Außerdem bestehe die Möglichkeit, „für persönliche Gespräche auf andere Örtlichkeiten“ auszuweichen, wie Regionssprecherin Christina Kreutz ergänzt.

Fachleute nehmen sich des Problems der Feuchtigkeit an

Nach Aussagen der Sprecherin liegt in den angemieteten Räumen ein Feuchtigkeitsproblem vor, das bislang nicht gelöst werden konnte. Noch in diesem Monat soll während eines Ortstermins gemeinsam mit den Fachleuten des Teams Service Gebäude der Region erörtert werden, wie die Räumlichkeiten möglichst zeitnah so hergerichtet werden können, dass der Betrieb wieder aufgenommen werden kann. Ob dies überhaupt gelingen kann, sei noch nicht absehbar, sagt Kreutz.

Seit dem Jahr 2013 bietet die Region die Beratungen in den Räumen in Empelde an. Die Möglichkeit, dass die Einrichtung dauerhaft in eine andere Kommune verlegt werden könnte, sei ebenfalls noch nicht erörtert worden, sagt Kreutz.

Die derzeit nur telefonischen Sprechzeiten des Senioren- und Pflegestützpunktes im Überblick: montags bis freitags, 8.15 bis 12 Uhr, montags, 13 bis 16 Uhr, donnerstags, 15 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung.

Von Uwe Kranz