Bauhof macht Bäume im Stadtgebiet gegen Stürme sicherer

Ronnenberg

Sabine? Victoria? Während sich viele mit einigem Unbehagen an die beiden zurückliegenden Sturmtiefs mit diesen Namen erinnern, bleibt Björn Gaschler ganz entspannt. Der Leiter des Ronnenberger Bauhofes hatte im Gegensatz zu Kollegen in der Region Hannover deutlich weniger mit den Folgen der Orkanböen zu tun. Unter anderem ist eine intensive Baumbeschau in den Monaten zuvor der Grund dafür, dass die Stürme im Stadtgebiet glimpflich verlaufen sind.

Deister bietet Ronnenberg Windschatten

Gerade einmal sechs umgefallene Bäume, davon sogar drei auf privaten Flächen, waren Gaschler am Tag nach dem Durchzug von Victoria gemeldet worden. Der städtische Mitarbeiter hat zwar genau beobachtet, dass diesmal der Deister Ronnenberg einen günstigen Windschatten geboten hat. Dennoch könne es bei solchen Wetterlagen immer zu Böen kommen, die großen Schaden anrichten, sagt e.

Der zweite Grund, weshalb dieser Sturmwinter der Stadt recht wenig anhaben konnte, resultiert aus dem Grünflächenkonzept, das der Rat der Stadt 2018 beschlossen hatte. Fünf neue Mitarbeiter waren dem Bauhof damals zugestanden worden, um einerseits einen Unterhaltungsstau bei der Pflege öffentlicher Flächen abzubauen und um die Bäume in stätischem Besitz intensiv überwachen zu können. Damit sollte vor allem die Verkehrssicherheit gewährleistet werden. „Dafür sind wir den politischen Gremien und allen Beteiligten sehr dankbar“, sagt Gaschler.

Bäume erhalten besondere Aufmerksamkeit

Inzwischen ist in den Bereichen Heckenschnitt, Rabattenpflege, Beseitigung von Müll und Abfall, Saisonbepflanzungen und Pflege von Betonhalbschalen „der Unterhaltungsstau weitgehend abgebaut“, berichtete Gaschler jüngst dem zuständigen Fachausschuss. Auch wenn dies in der Außenwirkung möglicherweise in Teilen nicht sofort bemerkt werde.

Besondere Aufmerksamkeit erfuhren aber die Bäume im Stadtgebiet. Im vergangenen Sommer begann der Bauhof damit, jeden einzelnen Baum genau unter die Lupe zu nehmen. Anlass war ein tödlicher Unfall am Rande des Maschseefestes 2017 in Hannover, bei dem ein Besucher von einem schweren morschen Ast erschlagen worden war. Doch erst, nachdem die Stadt Ronnenberg das Personal des Bauhofes im Jahr 2018 aufgestockt hatte, war die Baumbeschau im notwendigen Maße möglich. „Derzeit läuft bereits die zweite Kontrolle“, erklärt Gaschler. Während die Bäume noch kein Laub tragen, bieten sie bessere Einblicke in ihren Zustand.

Mithilfe solcher Plaketten werden die städtischen Bäume unverwechselbar gemacht. Quelle: Uwe Kranz

Als Resultat der ersten Kontrolle hat der Bauhof eine Sachstandstabelle über den Baumbestand angelegt, die seither aufwendig gepflegt wird, wie Gaschler sagt. Das danach auch 37 Bäume gefällt werden mussten, sei „ein Stück weit auch der Lauf der Dinge.“ Allerdings seien für das kommende Frühjahr und den Sommer entsprechende Ersatzpflanzungen geplant, kündigte er an.

Einwohner loben Einsatz des Bauhofes

Wiedererkannt werden können die einzelnen Bäume bei jeder Beschau anhand einer nummerierten Plakette, die die Bauhofmitarbeiter in sicherer Höhe an jedem Stamm befestigt haben. Außer der Beseitigung von möglicherweise schwachen Bäumen hat auch die Entfernung von Totholz in 78 Pflanzen und die Installation von Kronensicherungen in 29 Fällen dazu beigetragen, dass der Ronnenberger Baumbestand sicherer geworden ist. Bei 92 Bäumen wurde zudem für ein besseres Lichtraumprofil ein Verschönerungsschnitt vorgenommen.

Vielfach fällt der größere Einsatz nicht gleich auf. Wer vermisst schon einen trockenen Ast, der eben nicht auf die Straße oder den Gehweg fällt, weil er längst entfernt wurde. Für weggeräumten Müll gilt das in ähnlicher Form. Ganz unbemerkt bleibt die Arbeit des Bauhofes aber nicht. „Häufig werden meine Mitarbeiter mittlerweile von Bürgern auf der Straße für ihren Einsatz gelobt – und das tut natürlich richtig gut“, stellte Gaschler zufrieden fest.

Lesen Sie auch

Von Uwe Kranz