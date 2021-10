Ronnenberg

Das ist eine saubere Sache: Die Stadt Ronnenberg hat 62 neue Mülleimer angeschafft. Sie sind robuster als ihre Vorgänger und lassen sich auch einfacher entleeren. „Damit konnten wir jetzt das im Vorjahr beschlossene Konzept umsetzen, wonach wir die bestehenden Mülleimer austauschen und durch neue Modelle ersetzen“, sagt Martin Borchers.

Der Leiter des Bauhofs ist mit den Modellen, die aus Schwerte in Nordrhein-Westfalen von der Firma Hahne & Lückel stammen, sehr zufrieden. „Die sehen nicht nur gut aus, sondern sind auch für unsere Mitarbeiter von der Handhabung her einfacher“, erklärt er. Die Abfallbehälter namens Rombix können mit einem Schlüssel geöffnet werden, der Bauhof-Mitarbeiter muss zuvor einen Müllsack unterhalb der Tür befestigen. Der Abfall kann dann dank einer Schräge im Innenraum in den Sack rutschen. „Das ist angenehmer als zuvor, als unsere Leute mit den Händen in den Müll greifen und ihn rausholen mussten“, sagt Borchers. Im Gegensatz zu den älteren Bodenklappenbehältern wird der Rombix nicht von unten sondern von vorne entleert - auch bei Gewalteinwirkung durch Vandalismus fällt der Müll somit nicht auf die Straße.

Ältere Mülleimer kommen nicht auf den Müll

Die alten Mülleimer haben aber nicht ausgedient. „Wir erhalten oft Hinweise von Bürgern, die auf Müllvorkommen hinweisen. Dort könnten wir die Behälter dann einsetzen“, sagt Borchers und denkt dabei auch an Fußwege und Strecken in den Ortsteilen, wo Hundehalter mit ihren Vierbeinern Gassigänge unternehmen. Umgangssprachlich spricht man im Bauhof von sogenannten „Köttelgängen“. Für die Kotbeutel reicht nach Ansicht der Verwaltung auch ein älterer Mülleimer.

Martin Borchers ist der Leiter des Betriebshofs. Quelle: Ingo Rodriguez (Archiv)

Wann alle neuen Mülleimer, die seit vergangener Woche auf dem Betriebsgelände am Bauernwiesenweg lagern, installiert sein werden, kann der Bauhof-Leiter noch nicht sagen, der im Juni die Nachfolge von Björn Gaschler angetreten hatte. In Kürze wolle man mit dem Austausch beginnen, so Borchers. „Aber es wird keine Aktion geben, bei der wir auf einen Schlag alle 62 Mülleimer anbringen.“ Der Austausch sei ohnehin auf drei Jahre ausgelegt, eine Kollegin in der Abteilung „Beschaffung“ des Betriebshofs habe eine Liste mit allen Standorten, die ein neues Modell erhielten.

Die neuen Systeme kommen vorwiegend in stark frequentierten Bereichen zum Einsatz, wo das Müllaufkommen recht hoch ist. Es gebe dazu bereits eine Prioritätenliste, wie Bürgermeisterin Stephanie Harms jüngst im Fachausschuss berichtet hatte. Bis 2023 ist die Anschaffung von weiteren 130 Behältern geplant. Der Austausch soll dann sukzessive weitergehen.

Von Stephan Hartung