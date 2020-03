Spektakuläre Ansicht von oben: Bauhof bringt Sportplatz des SV Weetzen in Schuss

Weetzen

So hat man den B-Platz des SV Weetzen wohl noch nicht gesehen: Was aussieht wie eine Schneelandschaft, sind rund 25 Tonnen Sand, aufgebracht vom Bauhof. Der kümmert sich in diesen Tagen um die Herrichtung der Sportplätze in Ronnenberg. Neun sollen für den Saisonstart fit gemacht werden. Aber was genau machen sie da eigentlich?

Sand wird mit der Hand aufgebracht

„Bei den Sportplätzen kommt das sogenannte Erifizieren zum Einsatz: Ein Gerät locht den Boden, der dann mit Sand verfüllt wird“, erklärt der städtische Gärtnermeister Henrik Lienau. Das, was sich auf dem Bild darstelle, sei der Sand, der von Hand Schippe für Schippe auf die Fläche aufgebracht werde. Eine ziemlich mühsame Arbeit, die schnell gehen muss. „Wir haben für den Einsatz nur zwei Stunden Zeit“, sagt Lienau. Fange es währenddessen an zu regnen, müsse abgebrochen werden.

Durch die Löcher werde dem Rasen die Verdichtung genommen und das Wasser könne besser durchsickern, sagt Lienau. Dann werde nachgesät. „Schon bei 8 Grad beginnt die Saat zu keimen und kann dicht nachwachsen.“ Am Schluss wird noch ordentlich gedüngt. Nur der Fünf-Meter-Raum wurde von der Prozedur ausgespart. „Dort ist die Belastung für den Rasen einfach zu hoch. Deshalb haben wir dort Rollrasen verlegt“, sagt Lienau.

Zweimal jährlich werden Sportplätze hergerichtet

„Die Bearbeitung der Sportplätze erfolgt zweimal jährlich“, erklärt Björn Gaschler vom städtischen Bauhof. Im Grundflächenkonzept sei festgehalten, die Sportplatzpflege zu intensivieren. Daher habe man das Personal aufgestockt. Mit jeweils fünf Mann geht es zum jeweiligen Einsatzort. „Wir versuchen in relativ kurzer Zeit, die Bespielbarkeit der Plätze sicherzustellen“, sagt Gaschler. Etwa 14 Tage dauern die Arbeiten, mit denen Anfang dieser Woche begonnen wurde. Jeder Platz wird zunächst einmal gemeinsam begangen, um den Zustand festzustellen. Denn jede Anlage steht unter anderen Bedingungen. „Dabei spielen die Bodenverhältnisse eine Rolle und ob der Platz sonnig ist oder im Schatten liegt. Und natürlich, wie oft er bespielt wird“, erläutert Lienau.

Den Sportplatz des SV Weetzen bezeichnet Lienau als Extremplatz, weil er von vielen Mannschaften genutzt wird. Ein weiteres Problemkind sei der Platz in Benthe. „Der ist momentan klatschnass, der Boden ist sehr weich. Wir fahren sonst extra schon mit einem Kleingerät über den Platz, um den Boden zu schonen. Aber selbst dieses ist für den Benther Platz derzeit nicht einsetzbar“, berichtet der Gärtnermeister. Deshalb stehe dieser Sportplatz auch am Schluss der Liste der neun Sportplätze, die in Ronnenberg hergerichtet werden. Ende nächster Woche wolle man mit den Arbeiten durch sein. Es sei denn, es regnet.

