Die Maßnahme gegen das Elterntaxi-Chaos vor der Theodor-Heuss-Schule wird aufgeschoben. An der Barbarastraße werden vor dem geplanten Probelauf zunächst die Gehwege saniert. Dafür kommt Bewegung in die Bewerbung um Aufnahme in ein Tempo-30-Modellprojekt des Landes.