Baldur zeigt seine Experimente nur an einer Grundschule

Weit gekommen ist Baldur der Energiezauberer in diesem Jahr wahrlich nicht. Das Team Klimaschutz und Ökologie der Stadt Ronnenberg hat jetzt Bilanz über das spezielle Bildungsangebot zum Thema Klimaschutz gezogen. Nachdem neun Klassen in der Theodor-Heuss-Grundschule in Empelde Bekanntschaft mit Baldur und seinem Mitmachprogramm gemacht haben, mussten weitere Termine, die bis Sommer in mehreren Schulen und Kitas geplant waren, aufgrund der Corona-Krise auf Eis gelegt werden.

Monika und Sven Schlüter sind in diesem Jahr für die Arbeitsgemeinschaft Umwelt und Bildung mit der Handpuppe des Energiezauberers Baldur unterwegs und schicken die Kinder der Grundschulen und Kindertagesstätten auf eine Entdeckungsreise durch die Welt der Elemente. In faszinierenden Experimenten lernen die Kindern dabei Feuer, Sonne und Wind als Energiequelle kennen.

Thema Kohlendioxid ist Teil einer vertiefenden Aktion

„In einer vertiefenden Aktion werden im vierten Jahrgang unter anderem Experimente zum Thema Kohlendioxid angeboten“, erklärt Heidrun Brümmendorf. Die Kinder tauchen dazu beispielsweise brennende Kerzen auf gebogenen Löffeln in Kohlendioxid, das durch Backpulver und Essig erzeugt wird. Die Kerze erlischt. Die Kinder können hier erleben, dass es verschiedene unsichtbare Gase in der Luft gibt. Besonders viel vom dem Gas Kohlendioxid entsteht bei der Verwendung der Energiequelle Feuer. „Im Anschluss an die Experimente wird der Zusammenhang von Kohlendioxid und dem Klimawandel besprochen und mithilfe von Schaubildern verdeutlicht“, erklärt Brümmendorf.

Baldurs Begleiter, Monika und Sven Schlüter, erklären den Kindern zudem die Möglichkeit, Energie unter der Verwendung von regenerativen Energiequellen zu sparen. Bei den Aktionstagen dürfen die Kinder mitmachen und ganz viel ausprobieren. „So werden abstrakte Themen wie Energiesparen und Klimaschutz spannend und begreifbar“, erläutert Brümmendorf.

Stadtverwaltung fordert zum Klimaschutz auf

Für die Stadtverwaltung ist das pädagogische Aktionsprogramm ein wichtiger Baustein des eigenen kommunalen Klimaschutzaktionsprogrammes. „Um die darin gesetzten Ziele zu erreichen, müssen alle Ronnenberger mitmachen, auch und gerade die kommende Generation“, betont Brümmendorf. Gefördert wird die Aktion von Proklima, dem Enercity-Fonds, in dem die Stadt Ronnenberg seit 1999 Mitglied ist.

Weitere Informationen sind beim Team Ökologie, Klimaschutz der Stadt Ronnenberg, unter Telefon (0511) 4600351 erhältlich.

