Empelde

Verbeult, zerkratzt und mit offener Heckklappe hat eine Frau ihren BMW nach dem Einkauf am Freitag auf dem Parkplatz des Dienstleistungszentrums in Empelde vorgefunden. Den Verursacher des Schadens fand sie allerdings nicht vor. Er hatte sich nach dem Zwischenfall vom Ort des Geschehens entfernt.

Der Schaden am BMW X3 ist am Freitag zwischen 14.05 und 14.35 Uhr auf dem Parkplatz an der Ronnenberger Straße auf Höhe des Aldi-Marktes entstanden. Nach Einschätzung der Polizei hatte ein anderer Fahrzeugführer den Abstand beim Ein- oder Ausparken falsch eingeschätzt und den BMW gerammt.

Dessen Besitzerin entdeckte bei ihrer Rückkehr die frischen Schäden im hinteren Bereich des Autos an der rechten Seite. Tür und Kotflügel waren eingedellt und zerkratzt. Ein durch den Kontakt beider Autos ausgelöster Impuls auf die Elektronik des BMW verursachte laut Polizei zudem das Öffnen der elektronisch gesteuerten Heckklappe. Den Schaden beziffern die Beamten auf rund 3000 Euro. Hinweise auf den Verursacher haben sie allerdings noch nicht.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ronnenberg unter Telefon (05109) 517115 zu melden.

Von Uwe Kranz