Empelde/Ronnenberg

In der Straße Am Wischacker haben bisher unbekannte Täter in dem Zeitraum von Donnerstag 22.30 Uhr bis Freitag 20.30 Uhr einen schwarzen Renault Twingo beschädigt. Sie brachen das linke Rücklicht des Fahrzeugs heraus.

Auf dem Parkplatz vor dem Aldi-Markt ist am Sonnabend zwischen 13.50 bis 14.20 Uhr ein Mazda beschädigt worden. Ein unbekannter Autofahrer stieß offenbar beim Ein- oder Ausparken gegen das Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen dem 25. Dezember, 15 Uhr, und dem 27. Dezember, 15.10 Uhr, an der Duclairstraße die beiden linken Reifen eines Renault Twingo zerstochen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ronnenberg unter der Telefonnummer (05109) 5170 zu melden. dw

Von Dirk Wirausky