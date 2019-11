Weetzen

Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 21. bis 22. November, in Weetzen einen BMW aufgebrochen. Die Autoknacker drangen in das an der Herdenstraße geparkte Auto ein und entwendeten das Lenkrad inklusive Airbag.

Mögliche Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ronnenberg unter Telefon (05109) 5170 zu melden.

Von Lisa Malecha