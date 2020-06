Benthe

Während einer Kontrolle auf der Bundesstraße 65 ist der Polizei am frühen Montagmorgen ein 22-Jähriger aufgefallen, der sich jetzt wegen gleich mehrerer Vergehen verantworten muss.

Der Mann aus Lüdge in Nordrhein-Westfalen befuhr mit seinem Subaru die Bundesstraße in Richtung Minden, als er gegen 1 Uhr von der Ronnenberger Polizei in Höhe von Benthe angehalten wurde. Die Beamten nahmen in er Atemluft des Fahrers Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies mit einem einen Wert von 0,7 Promille.

Da es zudem Anzeichen für den Konsum von Marihuana gab, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Desweiteren muss er sich in einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten, da er nicht im Besitz eines Führerscheins war.

