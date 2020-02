Autofahrer sollen am Benther Berg auf Kröten achten

Benthe

In der vergangenen Woche hätte man fast denken können, dass es schon losgeht. Mit dem Einsetzen wärmerer Temperaturen beginnt auch wieder die Wanderung einer großen Anzahl Kröten. Die Tiere ziehen aus ihren Winterquartieren zum Ablaichen in die oft mehrere hundert Meter entfernt liegenden Teiche und feuchten Senken.

Damit die Tiere auf ihrem Weg möglichst nicht überfahren werden, wird die Salinenstraße im Bereich des Benther Berges wie jedes Jahr ab Ende dieser Woche zusätzlich mit Pollern abgesperrt. Die Krötenwanderung wird voraussichtlich etwa vier bis sechs Wochen andauern.

Entlang der Lenther Chaussee am Benther Berg haben Helfer des BUND einen Krötenzaun errichtet. Quelle: Uwe Kranz

Die Ronnenberger Stadtverwaltung betont in diesem Zusammenhang, dass die Salinenstraße grundsätzlich ganzjährig für den Autoverkehr gesperrt ist. Zum Schutz der Kröten wird die Zuwegung zum Restaurant Waldwinkel zusätzlich mit Pollern abgesperrt. Außerdem kontrolliert die Polizei das Fahrverbot verstärkt.

Autofahrer sollen auf freiwillige Helfer achten

Helfer der Naturschutzorganisation BUND haben indes bereits in der vergangenen Woche an der Lenther Chaussee am Nordhang des Benther Berges einen Krötenzaun aufgestellt. Die Autofahrer werden gebeten, dort Rücksicht zu nehmen und langsam zu fahren, um die freiwilligen Helfer, die die am Zaun gesammelten Kröten morgens und abends auf die andere Straßenseite umsetzen, nicht zu gefährden.

Ein Schild weist auf die Wanderung der Kröten auf der Salinenstraße in Richtung Waldwinkel hin. Quelle: Uwe Kranz

Die Stadtverwaltung appelliert zudem an alle Anlieger, auf die Natur und hier im Besonderen auf die Kröten, eine geschützte und aufgrund der abnehmenden Feuchtgebiete bedrohte Tierart, Rücksicht zu nehmen.

Von Uwe Kranz