Empelde

In Empelde hat sich am Freitagnachmittag an der Chemnitzer Straße ein schwerer Unfall ereignet. Laut Polizei prallte ein Auto gegen 14.30 Uhr auf dem Gelände des dortigen Einkaufszentrums gegen eine Sitzbank. Darauf saß ein Mann, der von dem Wagen erfasst wurde; eine Frau wurde zudem angefahren. „Beide Personen wurden verletzt, der Mann möglicherweise sogar lebensgefährlich“, sagte Polizeisprecher Mirco Nowak.

Schwerer Unfall: Ein Auto auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Empelde gegen eine Sitzbank geprallt, auf der zwei Personen saßen. Quelle: Tobias Welz

Der Unfall ereignete sich unmittelbar vor der Ernsting’s-Family-Filiale. Nach Angaben der Polizei wollte eine 80-jährige Frau mit ihrem BMW rückwärts ausparken und hatte dabei ungewollt vorwärts beschleunigt. Als Folge prallte das Fahrzeug gegen eine Bank, auf der ein 58-jähriger Mann saß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er gegen die Scheibe eines Bekleidungsgeschäftes geworfen. Der 58-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Auch eine 58-jährige Frau, die gerade das Geschäft verließ, wurde angefahren und leicht verletzt. Die Seniorin im BMW blieb unversehrt.

Passanten beschweren sich über Absperrung

Ersthelfer befreiten und betreuten bis zum Eintreffen des Rettungsdiensts den Verletzten, der 58-Jährige kam in ein Krankenhaus. Wenig erfreulich war zudem das Verhalten einiger Passanten. Laut Polizei durchbrachen sie immer wieder die Absperrung und beschwerten sich zudem, dass sie einen Umweg gehen mussten. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet unter Telefon (0511) 109 18 88 um Zeugenhinweise.

Von Peer Hellerling und Tobias Welz