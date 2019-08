Ronnenberg

Glück im Unglück hatte ein Autofahrer am Montagnachmittag gegen 14 Uhr auf der Benther Straße zwischen der Bundesstraße 65 und Ronnenberg. In der Nähe der Ortseinfahrt geriet sein VW Polo in Brand und wurde völlig zerstört. Der Mann blieb allerdings unverletzt.

Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer den Brandgeruch zunächst für Zigarettenrauch gehalten. Er stellte seinen Wagen in der Einfahrt zu einem Feldweg in Richtung Gehrden ab und stieg aus. Kurz danach stand das Fahrzeug in hellen Flammen.

Die Feuerwehr muss das Auto löschen, dass in der Einfahrt zum Feldweg in hellen Flammen steht. Quelle: privat

Die Feuerwehr Ronnenberg rückte mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften an. Mithilfe von Löschschaum wurde der Brand schnell gelöscht. Im Anschluss überprüften die Kameraden anhand von Bildern einer Wärmebildkamera den Erfolg ihrer Bemühungen. Verletzt wurde niemand.

Mit der Wärmebildkamera kontrollieren die Einsatzkräfte, ob alle Brandnester gelöscht sind. Quelle: Uwe Kranz

Die Polizei sperrte die Benther Straße für den Verkehr während der Löscharbeiten in beiden Richtungen.

