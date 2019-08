Ronnenberg

Die Perspektiven sind für die neuen Nachwuchskräfte bei der Stadt Ronnenberg offenbar sehr groß. Seit 1979 bildet die Verwaltung Mitarbeiter aus. Insgesamt waren es seither 106 Männer und Frauen, die den Weg in das Berufsleben im Ronnenberger Rathaus eingeschlagen haben – darunter waren im zweiten Jahrgang 1982 auch der heutige Erste Stadtrat Torsten Kölle und im Jahr darauf Kämmerer Frank Schulz.

Stadt will nicht mehr ausbilden

Fünf Neue begrüßte Bürgermeisterin Stephanie Harms am Donnerstag zum Start ihrer Ausbildung im Rathaus, darunter mit Marleen Wissel und Niklas Bernhardt auch zwei junge Ronnenberger. Wissel beginnt gemeinsam mit Fabio Koppelberg die Ausbildung zum Stadtinspektor-Anwärter –vorerst zum letzten Mal in Ronnenberg. „Im nächsten Jahr bilden wir keine Beamtenanwärter mehr aus“, sagt Heike Schulz, Teamleitung Personal bei der Stadt Ronnenberg. Der Grund seien fortwährende Abwerbungen dieser Absolventen vonseiten des Landes.

Für den Ronnenberger Bernhardt ist der Berufsstart eine Art Seitenwechsel. Er freut sich vor allem auf die Arbeit im Bürgerbüro mit vielen persönlichen Kontakten zu den Menschen. Das habe als „Kunde“ zuvor auf der anderen Seite erlebt, sagt er. Gemeinsam mit Marie Soicke lässt er sich zum Verwaltungsfachangestellten ausbilden. Fünfter im Bunde ist der zukünftige Gärtner Johannes Ulrichs.

Mehr Zusammenhalt soll Fachkräfte sichern

Gleich bei ihrer Begrüßung wurde deutlich, dass sich mit dem neuen Jahrgang etwas ändern soll im Ronnenberger Rathaus. Mit Veronica de Almeida Povoa, Pascal Mucha, Ensar Hamidovic, Kira Schramm und Gesa Haubich waren gleich fünf ihrer Vorgänger aus den Jahrgängen 2017 und 2018 erschienen, um die neuen Kollegen in Empfang zu nehmen. Der erste Tag war danach geprägt von einem gemeinsamen Pizzaessen und diversen gemeinsamen Vorstellungsrunden. Damit wollten die erfahrenen Auszubildenden den neuen auch ein bisschen die Angst vor dem nehmen, was sie im Rathaus erwartet, sagte Veronica de Almeida Povoa.

Allgemein planen die Auszubildenden der Verwaltung, in Zukunft enger zusammen zu rücken, um die Gemeinschaft untereinander zu stärken. Mit der intensiveren Verbundenheit untereinander könnte auch ein Anreiz geschaffen werden, die Mitarbeiter nach ihrer Ausbildung in Ronnenberg zu halten, hofft Bürgermeisterin Harms. „Wir sind mitten in einem allseits bekannten Fachkräftemangel und brauchen gute und motivierte Kräfte, auf die wir langfristig bauen können“, sagt sie.

Und der Erfolg spricht für sich. Denn immerhin sind neben der Verwaltungsspitze mit Torsten Kölle und Frank Schulz von den 106 ausgebildeten Mitarbeitern noch 43 weitere auch heute noch bei der Stadtverwaltung beschäftigt.

Wer sich für eine Ausbildung bei der Stadt Ronnenberg interessiert, findet im Internet unter ronnenberg.de/ausbildung Informationen darüber. Die Bewerbungsphase um die Ausbildungsplätze 2020 beginnt direkt im Anschluss an die Sommerferien.

