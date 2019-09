Ronnenberg

Gemälde, Skulpturen und sogar Pralinen gehörten zum Angebot der dritten Kunsthandwerkausstellung scheune.kunst.voll in der Lütt Jever Scheune. Die Gäste konnten am Wochenende aber nicht nur zwischen den Kunstwerken umherschlendern. Wirt Henrik Walde hatte für die Kunstliebhaber unterschiedliche Gerichte und Speisen vorbereitet, die bei herrlichstem Wetter zum Verweilen einluden.

Die Ausstellung organisiert hatte Gabi Hoppe, die gemeinsam mit einem Team schon seit mehr als 20 Jahren Kunstmärkte in der Region Hannover anbietet. „Unser Konzept ist es, Kunsthandwerker aus der Region und ganz Norddeutschland zusammenzutrommeln, um hier auszustellen“, sagte sie. Obwohl die meisten der Aussteller von ihrer Kunst leben, sei der Verkauf nicht ihr Hauptanliegen. „Das Ausstellen macht Spaß, man lernt immer wieder neue Leute kennen und sieht, wie sie arbeiten“, erklärte sie.

„ Schmuck kann man nicht probieren“

Eine lange Anreise hat Nick van Heyningen für den Ronnenberger Markt in Kauf genommen. Mit seinen ausgefallenen Pralinen konnte der Bremer Konditor bei den Gästen punkten. Besonders gut komme eine ungewöhnliche Komposition an, erklärte er. „Olivenöl-Salz-Pralinen sind bei uns auf Platz 2, direkt nach Espresso“, sagte er. Einen großen Vorteil gegenüber dem gewöhnlichen Einzelhandel sei auf dem Kunsthandwerksmarkt die Klientel. „Hier gehen die Leute gezielt hin, um sich beraten zu lassen. Das ist sehr angenehm für uns“, sagte er. Auch, wenn bei sonnigen 30 Grad seine Schokolade langsam zu schmelzen drohte, habe er in einem Punkt gegenüber den Malern und Bastlern die Nase vorn. „Schokolade können die Gäste hier probieren, das geht bei Schmuck so nicht“, erzählte er lachend.

Aber nicht alle Aussteller kamen aus der Ferne. Detlev Wegner beispielsweise bot Schmuckstücke aus der Ronnenberger Goldschmiede Wegner an. Alljährlich hilft er den Veranstaltern, die Ausstellung vorzubereiten. Als Lohn reiche ihm die künstlerische Atmosphäre in der Gaststätte. „Faszinierend ist, wie sich der Raum durch die Kunstwerke zu etwas Besonderem entwickelt“, sagte er.

Besondere Wertigkeit durch Kontakt mit den Künstlern

Für Marion Kienzle ist das Thema Nachhaltigkeit wichtig. Ihre Taschen und Accessoires bestehen aus recycelten Materialen, wie alten Fahrradschläuchen und Sicherheitsgurten aus Schrottautos. „Dieses Material ist für Taschen wunderbar geeignet, weil es sehr robust ist“, erklärte sie. Ihr Interesse an diesen Produkten habe sie durch ihren vorigen Beruf in der Modeindustrie entdeckt. „Ich hatte immer viele Stoffe zuhause, die Reste wollte ich nicht wegschmeißen“, erzählte sie. So sei der Gedanke der nachhaltigen Taschen entstanden.

Die Besucherinnen Elisabeth Päßler und Cornelia Manke freuten sich besonders über den direkten Austausch mit den Künstlern. „Dass man mit den Künstlern ins Gespräch kommen kann, hat noch mal eine ganz andere Wertigkeit“, fand Manke. Ein Kaufhaus könne mit der Kunstausstellung nicht mithalten, finden die beiden. „Wenn man zu einem Markt geht, hat man immer einen besonderen Bezug zu dem Kunstwerk. Das Wochenende verbindet man mit dem, was man kauft“, sagte Päßler.

Von Finn Bachmann