Empelde

Gute und schlechte Nachrichten hatte Cord Hennies dem Ausschuss für Gebäudewirtschaft der Stadt Ronnenberg mitgebracht. Die guten handelten vom Neubau der Grundschule Auf dem Hagen, die schlechten vom benachbarten Anbau der Marie-Curie-Schule. Während der Leiter des Teams Gebäudewirtschaft die pünktliche Eröffnung der neuen Primärstufe in Empelde im Sommer 2022 nicht gefährdet sieht, räumte er für die KGS einen Verzug von mindestens zwölf Monaten ein.

Asbest im Boden behindert die Entsorgung

Grund für die immer länger werdenden Verzögerungen am Erweiterungsbau für die Klassenstufen 5 und 6, die eigentlich bereits im kommenden Jahr aus Ronnenberg nach Empelde umziehen sollten, sind immer neue Altlasten, die im Bereich des Baufeldes gefunden werden. Zuletzt kam der Fund von Asbest im Boden hinzu. Für Schüler, Eltern, Mitarbeiter und Anwohner der Schule gab Hennies diesbezüglich aber Entwarnung: „Der Asbest ist gebunden, und wir haben die Gewerbeaufsicht beteiligt“, erklärt er. Es handele sich bei den Asbestfunden um Stücke von Dach- oder Fassadenplatten. Eine Gesundheitsgefahr für Schüler, Lehrer, Anwohner und Arbeiter sei nicht gegeben.

Für die Arbeiter ergeben sich aus dem neuen Fund allerdings neue Probleme: Auch der belastete Boden muss entsorgt werden. Ohnehin fehle es an ausreichend Lagerraum für den Aushub aus einem ehemaligen Teich auf dem KGS-Grundstück. Dieser Aushub aus der eigentlichen Baugrube ist so stark mit Schadstoffen belastet, dass er vor seiner endgültigen Deponierung das Grundstück nicht verlassen darf.

Lesen Sie auch: Welche Kinder besuchen die neue Grundschule

Vor der Abfuhr muss der belastete Boden allerdings beprobt werden. Das geschieht normalerweise, wenn er in unterschiedlichen Haufen zwischengelagert wird, was nicht möglich sei, wie Hennies erklärte. Alternativ wird der Boden deshalb nun in Zusammenarbeit mit der Gewerbeaufsicht „im eingebauten Zustand beprobt“. In einem zeitaufwändigen Vorgang werden dazu zahlreiche Schürfe über das gesamte Baufeld verteilt vorgenommen.

Hochbau an allen Teilen der Grundschule läuft

Andere Gewerke müssen zudem zunächst pausieren. Derzeit verzichtet die Stadt auf die Vergabe weiterer Aufträge, da gar nicht sicher ist, wann es an verschiedenen Stellen des Baufeldes wieder weitergehen kann. Nicht beziffern konnte Hennies die Mehrkosten, die aufgrund der Bodenentsorgung anfallen werden. Den Zeitverzug beschrieb er dem Ausschuss gegenüber als mindestens bis zu den Sommerferien 2023.

Die Bau der Grundschule Auf dem Hagen liegt wieder im Zeitplan. Quelle: privat

An anderer Stelle geht der Umbau der Schule allerdings weiter. So entstehen im Bereich der alten Lehrküche der KGS derzeit zwei neue Allgemeine Unterrichtsräume, die wegen steigender Schülerzahlen im kommenden Schuljahr benötigt werden.

Auch auf der Baustelle der Grundschule Auf dem Hagen sind die Schwierigkeiten offenbar überwunden. Nachdem die Grundplatte der neuen Turnhalle fertiggestellt wurde, geht es jetzt auf allen Teilen der Baustelle mit dem Hochbau weiter. „Wir haben den Boden verlassen“, stellte Hennies zufrieden fest. Der planmäßigen Eröffnung zum Schuljahr 2022/2023 steht demnach aktuell nichts im Wege.

Von Uwe Kranz