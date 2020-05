Arbeiten an der Bröhnstraße vor dem Abschluss

Weetzen

Die Straßensanierungsarbeiten in Weetzen gehen auf die Zielgerade. Seit Mitte Februar ist die Firma Kemna aus Hannover dabei, Gehwege und Fahrbahnen der Straßen Am Steinkamp und Bröhnstraße – zwischen Hauptstraße und Haferkamp – instandzusetzen. Die ersten beiden Bauabschnitte sind inzwischen abgeschlossen. Das Gesamtprojekt soll planmäßig bis Mitte Juni vollendet werden.

Im dritten Bauabschnitt Bröhnstraße zwischen Kantstraße und Am Steinkamp soll – sofern es die Witterung zulässt – am Dienstag, 19. Mai, die Asphalttragschicht plus Schlussdecke aufgebracht werden. Für die Arbeiten ist ein Tag eingeplant. Am Mittwoch, 20. Mai, soll demnach die Bröhnstraße in diesem Bereich wieder befahrbar sein.

Ein zweitägige Vollsperrung plant die Stadtverwaltung für den 2. und 3. Juni ein, wenn der letzte Bauabschnitt der Bröhnstraße zwischen Am Steinkamp und Haferkamp fertiggestellt wird. Dort sind die kompletten Asphaltarbeiten wie das Abfräsen der alten Decke und der Einbau der neuen vorgesehen. Umleitungen werden jeweils ausgeschildert.

Im Anschluss sind Arbeiten an den Nebenanlagen notwendig, die den Straßenverkehr allerdings nur wenig beeinträchtigen werden. Über Einschränkungen wollen die ausführende Firma und die Stadt Ronnenberg die Anwohner rechtzeitig per Postwurfsendung informieren.

Ansprechpartner für die Baumaßnahme seitens der Stadt Ronnenberg ist Torsten Arndt vom Team Technische Infrastruktur, Telefon (0511) 4600310. Weitere Informationen zu aktuellen Baumaßnahmen im Stadtgebiet sind auch im Internet unter ronnenberg.de/bauen-stadtentwicklung/aktuelle-baumassnahmen/strassen-und-kanalbau/ zu finden.

Von Uwe Kranz